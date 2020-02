గాంధీ ఆస్పత్రిలో వెలుగుచూస్తున్న అక్రమాలు.. సర్టిఫికేట్ల తేదీలు మారుస్తూ హెచ్‌ఎంటీవీ కెమెరాకు చిక్కిన సిబ్బంది

గాంధీ ఆస్పత్రిలో అక్రమాలు ఒక్కొక్కటి వెలుగుచూస్తున్నాయి. డాక్టర్ వసంత్ చేసిన ఆరోపణలు నిజమే అని ఆస్పత్రి సిబ్బంది నిర్వాకంతో తేటతెల్లమవుతోంది. ఏకంగా సూపరింటెండెంట్ పేషీలోనే సర్టిఫికేట్ల తేదీలు మారుస్తున్నారు. సర్టిఫికేట్ల తేదీలు మారుస్తూ గాంధీ ఆస్పత్రి సిబ్బంది హెచ్‌ఎంటీవీ కెమెరాకు చిక్కారు. రెండు రోజుల క్రితం డాక్టర్ వసంత్ ఆస్పత్రి ఎదుట పెట్రోల్‌ బాటిల్స్‌ పెట్టుకుని ఆందోళన చేపట్టడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఆ సమయంలో ఆయన చేసిన ఆరోపణలు సంచలనం సృష్టించాయి. అయితే డాక్టర్ వసంత్ చేసిన ఆరోపణలతో అలర్ట్ అయిన అధికారులు సిబ్బంది చేత తేదీలు మారుస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 2016-17, 2017-18 బ్యాచ్‌ కు సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ల తేదీలు మారుస్తూ సిబ్బంది హెచ్ ఎంటీవీ కెమెరాకు చిక్కారు. సూపరింటెండెంట్ పేషీలో ఇంత తతంగం నడుస్తున్నా అధికారులు మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. అయితే అధికారులకు తెలిసే ఈ తేదీల మార్పు ప్రక్రియ నడుస్తుందనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.