పాపం..ప్రియాంకను ఇలా చంపేశారు!

ప్రియాంకపై అత్యాచారం, హత్య పక్కా ప్లాన్ ప్రకారమే జరిగిందన్న అనుమానాలు బలపడుతున్నాయి. ప్రియాంకను పక్కగా ట్రాప్ చేశారు నిందితులు. రాయచూర్‌లో అన్‌లోడ్ చేసి హైదరాబాద్ వచ్చారు. శంషాబాద్ టోల్ ప్లాజా పక్కన లారీలు పార్కు చేశారు. సాయంత్రం 5 గంటల నుండే పీకల్లోతు మత్తులో నిందితులు ఉన్నారు. ప్రియాంక బైక్ పార్కు చేయడం చూసి ఆమె వచ్చే లోపు ప్రధాన నిందితుడు మహ్మద్ పాషా బైక్ టైర్ పంక్చర్ చేసి పెట్టాడు. ఆమె వెళ్లినప్పటి నుంచి వచ్చే వరకు అక్కడే ఉన్నారు. ప్రియాంక రాగానే పంకర్చ్ డ్రామా ఆడారు. తామే పంక్చర్ చేయించుకు వస్తామని చెప్పి నమ్మించి ట్రాప్‌లో పడేశారు. స్కూటిని పంక్చర్ చేయించుకు వస్తామని తీసుకెళ్లారు. పంక్చర్ షాపులు బంద్‌ ఉన్నాయని చెప్పారు. అదే క్రమంలో నలుగురు నిందితులు ఆమె నోట్లో గుడ్డలు కుక్కి తుండుపల్లి టోల్‌ ప్లాజా వద్ద ఉన్న గదిలోకి లాక్కెళ్లారు. ఆ గదికి తాళం వేసి ఉండటంతో కిటికీలోంచి ప్రియాంకను తోయడానికి యత్నించారు. సాధ్యం కాకపోవడంతో గది బయటే ఆమెపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డారు. ఆ తర్వాత ప్రియాంకను గొంతు నులిమి హత్య చేశారు. ఆమె శరీరానికి దుప్పటి చుట్టి శంషాబాద్ సమీపంలోని బ్రిడ్జి కింద తగులబెట్టారు. ఘటన తర్వాత నిందితులు ఇంటికి వెళ్లారు. నిందితులందరిది నారాయణపేట జిల్లాగా తెలుస్తోంది. ప్రధాన నిందితుడు మహ్మద్‌ పాషాది మఖ్తల్‌ మండలం జక్లేర్‌ కాగా మిగతా ముగ్గురు నిందితులు చెన్న కేశవులు, జొల్లు నవీన్‌, జొల్లు శివది గుడిగండ్లగా సమాచారం. అయితే వీరందరూ 25 ఏళ్లలోపు వారేనని తెలుస్తోంది. ప్రియాంక స్కూటీపై వెళుతున్న దృశ్యాలు, నిందితులు పెట్రోల్ బంక్ వద్దకు వచ్చిన దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. ప్రియాంక హత్య కేసులో లారీ నెంబర్‌ ద్వారా నిందితులను ట్రేస్‌ చేశారు పోలీసులు. రాజేంద్రనగర్‌కు చెందిన శ్రీనివాస్‌రెడ్డి లారీ ఓనర్‌గా గుర్తించారు. గత కొంత కాలంగా శ్రీనివాస్‌రెడ్డి వద్ద నిందితుడు మహ్మద్‌ పాషా లారీ డ్రైవర్‌గా పని చేస్తున్నాడు. అయితే నిందితులను తెల్లవారుజామున మూడున్నర గంటలకు మఖ్తల్ లో అదుపులోకి తీసుకున్నారు.