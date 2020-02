పెళ్లి ఇంట విషాదం.. పెళ్లయిన కాసేపటికే వరుడు మృతి

ఘనంగా పెళ్లి జరిగింది బంధు మిత్రులు వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. ఎన్నో ఆశలతో ఆ పెళ్లి కూతురు అత్తింటికి బయలుదేరింది. ఘనంగా బరాత్ నిర్వహించారు. బరాత్‌లో పెళ్లి కూతురు, పెళ్లి కొడుకు ఉత్సాహంగా డ్యాన్స్ చేశారు. అదే భరాత్‌లో నృత్యం చేస్తూ వరుడు మంగలి గణేష్ అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించిన కొద్దిసేపటికే చికిత్స పొందుతూ చనిపోయాడు. పెళ్లింట ఒక్కసారిగా విషాదం చోటు చేసుకుంది. నిజామాబాద్‌ జిల్లా బోధన్‌లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. పెళ్లి భరాత్‌లో డీజే సౌండ్‌కు గుండె ఆగిందని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. వివాహం జరిగిన కొద్ది గంటల్లోనే పెళ్లి కొడుకు చనిపోవడంతో ఇరు కుటుంబాల్లో విషాదం నెలకొంది.