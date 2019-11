గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్‌ఎంసీ) నగరంలోని వ్యర్థాల తొలగింపుపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడానికి 10 రోజుల 'రీసైక్లోథాన్' డ్రైవ్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ డ్రైవ్ నవంబర్ 3 నుండి ప్రారంభమైంది. ఈ నెల 12వ తేది వరకు కొనసాగనుంది. వ్యర్థ పదార్థాలను నాళాలు, కాలువలలోకి విసిరేయకుండా నిరోధించదమే ఈ డ్రైవ్ యొక్క ప్రధానఉద్దేశం. విరిగిన కుర్చీలు, టేబుల్స్, దుప్పట్లు, మంచాలు వంటి వ్యర్థ పదార్థాలను వీధుల్లో పడేయకుండా మున్సిపాలిటి వారికి అప్పగించాలని తెలిపారు.

మునిసిపల్ పరిపాలన పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి (MAUD) కెటి రామారావు కూడా ట్విట్టర్‌లో ఇదే పేర్కొన్నారు. "#GHMC 10D #recyclothon డ్రైవ్‌ను ప్రారంభిస్తుంది. పాడైన ఫర్నిచర్, లోహాలు, కాగితం, స్టైరోఫోమ్ మొదలైన పొడి వ్యర్థాలు వీధుల్లో విసిరేయకుండా వార్డుల్లో ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రాలలో ఇవ్వాలని తెలిపారు. మీ కేంద్రాన్ని కనుగొనడానికి 040-21111111, 30707070, 9030727277 కు కాల్ చేయండి. "

#GHMC starts a 10D #recyclothon drive. Dry waste like Broken furniture, metals, paper, cardboard, styrofoam, e-waste etc can be dropped off at ward wise collection centers instead of throwing them on the streets



Call 040-21111111, 30707070, 9030727277 to find your center pic.twitter.com/Gyuvt5uAZu