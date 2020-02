మాజీ ఎంపీ నారాయణరెడ్డి కన్నుమూత...

Highlights తెలంగాణ ఉద్యమం తొలితరం నాయకుడు, నిజామాబాద్ మాజీ ఎంపీ ఎం.నారాయణరెడ్డి కన్నుమూశారు.

తెలంగాణ ఉద్యమం తొలితరం నాయకుడు, నిజామాబాద్ మాజీ ఎంపీ ఎం.నారాయణరెడ్డి కన్నుమూశారు. ఈయన 1967 - 1971 మధ్య స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీచేసి నిజామాబాద్‌ ఎంపీగా గెలిచి పనిచేసిన ఈయన గత 10 రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఆదివారం మెడికవర్‌ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. ఉదయం అనారోగ్యంతో అస్వతతకు గురయిన ఆయనను కుటుంబ సభ్యులకు ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. దీంతో సీఎం కేసీఆర్, పలువురు నేతలు ఆయన మృతి పట్ల దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేసారు.

తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం ఎంతో కృషి చేసిన ఈయన 1971లో పార్లమెంట్‌లో తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం 45 నిమిషాలు ఏక దాటిక మాట్లాడిన తొలితరం నేత. ఆయన ఇక విద్యావేత్త, రచయిత, న్యాయవాదిగా ఎంతో గుర్తింపును పొందారు. అంతే కాక ఈయన నిజామాబాద్‌లో మొట్టమొదటి మహిళా కళాశాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. 1969 నుంచి 2001 వరకు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా పనిచేశారు. ఇకపోతే ఈ రోజు నారాయణరెడ్డికి పౌర సన్మానం చేసేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్న సందర్భంలోనే ఆయన మరణ వార్త పలువురు నాయకులను విషాదంలో నింపింది.