ప్రియాంకారెడ్డి చివరి ఫోన్‌కాల్‌

రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్‌నగర్‌లో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. వెటర్నరీ డాక్టర్‌గా పనిచేస్తున్న ప్రియాంకారెడ్డి అనే యువతి హత్యకు గురైంది. పని ముగించుకొని తిరిగి వస్తుండగా గచ్చిబౌలిలో తన వెహికల్‌ పాడైపోయిందని కుటుంబసభ్యులకు ఫోన్‌ ద్వారా తెలిపింది ప్రియాంక. చుట్టు పక్కల లారీ డ్రైవర్లు ఉన్నారని భయం భయంతో చెప్పింది. ప్రియాంక ఫోన్‌ కాసేపటికే స్విచ్ఛాఫ్ కావడంతో తల్లిదండ్రులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. అయితే తెల్లవారుజామున చటాన్‌పల్లి బ్రిడ్జి కింద ప్రియాంక శవమై కన్పించింది. కిడ్నాప్‌ చేసి పెట్రోల్‌ పోసి నిప్పంటించినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని నర్సయిపల్లి గ్రామం ఆమె స్వస్థలం కాగా.. ప్రస్తుతం శంషాబాద్‌లో వీరి కుటుంబం నివసిస్తున్నట్టు సమాచారం. రోజూ స్కూటీ మీద ప్రియాంకారెడ్డి విధులకు వెళ్లేది. బుధవారం కూడా విధులకు వెళ్లి తిరిగి వస్తున్న సమయంలో ఆమె స్కూటీ పాడైంది. దీంతో భయపడుతూ ప్రియాంక తనకు ఫోన్‌ చేసిందని, అక్కడి స్థానికులు స్కూటీని రిపేర్‌ చేయిస్తామని తీసుకెళ్లి.. దుకాణాలు మూసిఉన్నాయని మళ్లీ తీసుకొచ్చారని చెప్పిందన్నారు ప్రియాంక సోదరి. అక్కడే ఉండవద్దని సమీపంలోని టోల్‌గేట్‌ వద్దకు వెళ్లమని తాను చెప్పినా.. వెళ్లలేదని, ఈ నేపథ్యంలో ప్రియాంక తిరిగిరాకపోవడం, ఇంతలోనే ఈ ఘోరం జరగడం తమను కలిచివేస్తోందని ఆమె సోదరి కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. లారీ డ్రైవర్లు ఎక్కువగా సంచరించే ప్రాంతం కావడంతో వారే ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడి ఉంటారని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు సంఘటనాస్థలానికి చేరుకొని ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు.