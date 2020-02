Nizamabad: అప్పు కట్టకుంటే నో ఓటు

Highlights రాష్ట్రంలో సహకార సంఘం ఎన్నికల నగారా మోగింది. ఈ నెల 6న నుంచి నామినేషన్ల ప్రక్రియ మొదలు కానుంది.

రాష్ట్రంలో సహకార సంఘం ఎన్నికల నగారా మోగింది. ఈ నెల 6న నుంచి నామినేషన్ల ప్రక్రియ మొదలు కానుంది. ఈ సందర్భంగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు పోటీ చేయడానికి, అదే విధంగా సభ్యులు ఓటు వేయడానికి సంఘం కొత్త నిబంధనలను తీసుకొస్తుంది. ఈ నిబంధనలను సహకార ఎన్నికల అథారిటీ అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. సహకార ఎన్నికల అథారిటీ ఈ కొత్త నిబంధనపై ఆయా జిల్లాల సహకార శాఖ అధికారులకు ఆదేశాలను జారీ చేసింది. ఈ సందర్భంగా అధికారులు మాట్లాడుతూ రూ.లక్ష కంటే ఎక్కువ ఉన్న రుణం చెల్లిస్తేనే ఓటర్ల జాబితాల్లో పేర్లు చేర్చనున్నారని తెలిపారు.

ఇక ఈ నిబంధనలను చూసుకుంటే సంఘంలో పోటీచేయాలన్నా ఓటు వేయాలన్నా పంటరుణంలో అసలు, వడ్డీ కలిపి రూ.లక్షలోపు ఉండాలన్నారు. అప్పుడే సభ్యులు ఓటు వేయడానికి అర్హులు అని తెలిపారు. అంతే కాకుండా రైతులు తీసుకున్న రుణం లక్షలోపు ఉంటే ప్రభుత్వం మాఫీ చేస్తామని ప్రకటించింది. కాగా అంతకంటే ఎక్కువ అప్పు ఉన్నట్లయితే వాటిని మొత్తం చెల్లించాల్సి ఉంటుందని తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలోనే అన్ని సహకార సంఘాల్లో రూ.లక్షకు మించి పంట రుణం తీసుకున్న వారికి ఉద్యోగులు సమాచారం అందిస్తున్నారని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలోనే బకాయిదారులు, రెగ్యులర్‌గా రుణం చెల్లించిన సభ్యుల వివరాలతో కూడిన జాబితాలను సహకార ఉద్యోగులు సిద్ధం చేశారు. రూ.లక్షకు మించి రుణం తీసుకున్నవారు, నామినేషన్ల ప్రక్రియ మొదలయ్యే నాటికి రూ.లక్ష కంటే ఎక్కువ ఉన్న సొమ్మును చెల్లించాలని తెలిపారు. ఇక పోతే నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన రుణ పరిమితి నిబంధనను అమలులోకి తీసుకురావడంతో ఓటు హక్కు కోల్పొయే వారి సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది.