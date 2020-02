త్వరలో ప్రజా ప్రతినిధులతో సీఎం కేసీఆర్ భారీ బహిరంగ సభ

త్వరలో ప్రజా ప్రతినిధులతో సీఎం కేసీఆర్ భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించనున్నారు. సభకు ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, మున్సిపల్‌ చైర్మన్లు, జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ, సర్పంచ్‌లు హాజరుకానున్నారు. మొత్తం 40వేల మంది ప్రజా ప్రతినిధులతో బహిరంగ సభకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ సభ ద్వారా కొత్తగా ఏర్పడిన మున్సిపల్‌ చట్టం అదే విధంగా రెవెన్యూ చట్టం, గురించి ప్రజా ప్రతినిధులకు వివరించనున్నారు. సభకు నగర శివారులో స్థలాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు.