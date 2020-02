కేసీఆర్ బర్త్‌డే స్పెషల్: కటింగ్, షేవింగ్ ఫ్రీ

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పరిచేందుకు ఎంతగానో కృషి చేస్తున్నారు. దీంతో ఆయను మీద ఎంతో మంది అబిమానాన్ని చూపిస్తున్నారు. వారిలో కొంతమంది పట్టు చీరల మీద వారి బొమ్మలను అచ్చు వేసి అభిమాన్ని చాటుకుంటే, కొంత మంది ఆయనకు ఎంతో ఇష్టమైన పని చేసి అభిమానాన్ని చాటుకుంటున్నారు. ఇంకొంత మంది ఆయన బాగుండాలని గుడిలో అర్చణలు చేసి అబిమానం చాటుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఇదే నేపథ్యంలో ఒక వ్యక్తి వినూత్నం పద్ధతిలో తన అభిమానాన్ని చాటుకోబుతున్నారు. అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మరో రెండు రోజుల్లో సీఎం కేసీఆర్ పుట్టిన రోజు ఉన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. కాగా తమ అభిమాన ముఖ్యమంత్రి పుట్టిన రోజు ఉండడంతో ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గ పరిధికి చెందిన ఓ సెలూన్ షాపు యజమాని తన దగ్గరకు వచ్చే కస్టమర్లకు మంచి ఆఫర్ ప్రకటించారు. సీఎం పుట్టిన రోజున ఎవరు వచ్చినా వారికి ఉచితంగా కటింగ్, షేవింగ్ చేస్తానంటూ ప్రకటించాడు. అంతే కాదు కేసీఆర్, కేటీఆర్ ఫోటోలతో ఓ బ్యానర్ ను కూడా ఏర్పాటు చేసాడు. దాని పైన కేసీఆర్ జన్మదినం సందర్భంగా ఉచితంగా షేవింగ్, కటింగ్ చేయబడును అని పెద్ద అక్షరాలతో రాసాడు. ఇప్పుడు ఈ బ్యానర్ అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది, అంతే కాక సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ వార్త చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇకపోతే ఆయన పుట్టిన రోజు నాడు ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటాలని టీఆర్‌ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, అభిమానులకు మున్సిపల్, ఐటీ శాఖ మంత్రి, టీఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు. మొక్కలు నాటి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని హరిత తెలంగాణగా మార్చాలని వారు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలోనే సీఎం కేసీఆర్ 'హరిత హారం' కార్యక్రమాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా మొదలు పెట్టారని తెలిపారు.