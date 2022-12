ఏసు దయవల్లే దేశంలో కరోనా తగ్గింది.. తెలంగాణ హెల్త్ డైరెక్టర్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు..

X క్రైస్తవ మతమే మానవ మనుగడుకు అభివృద్ధి నేర్పింది Highlights Srinivasa Rao: యేసుక్రీస్తు దయవల్లే కరోనా తగ్గుముఖం పట్టింది

Srinivasa Rao: తెలంగాణ హెల్త్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస రావు వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. క్రైస్తవ మతమే మానవ మనుగడకు అభివృద్ధి నేర్పిందన్నారు. యేసు దయ వల్లే కరోనా తగ్గిందన్నారు. భారతదేశ అభివృద్ధికి యేసుక్రీస్తే కారణమని చెప్పారు. చాలా మంది దేవుళ్లు ఉన్నా.. భూమి మీద నడయాడింది ఏసుప్రభు మాత్రమేనని అన్నారు. పూర్వీకులు ఇదంతా చూశారని, భవిష్యత్తు తరాల వారిక చెప్పాలని అన్నారు శ్రీనివాస్. కొత్తగూడెంలోని జీఎస్‌ఆర్‌ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకల్లో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.