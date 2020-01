బ్రేకింగ్: కేటీఆర్‌కు ఊహించని షాక్‌.. కేటీఆర్‌ ఇలాకాలో స్వతంత్రుల హవా !

తెలంగాణవ్యాప్తంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ హవా కొనసాగుతున్నా, సిరిసిల్లలో మాత్రం అధికార పార్టీకి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. టీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మంత్రి కేటీఆర్ ఇలాకాలో స్వతంత్ర అభ్యర్థులు సత్తా చాటారు. సిరిసిల్లలో పది వార్డుల్లో స్వతంత్రులు విజయం సాధించి కేటీఆర్‌కు ఊహించని షాక్‌ ఇచ్చారు. మొత్తం 39 వార్డులకు ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తి అయ్యింది. టీఆర్‌ఎస్‌ 24 వార్డుల్లో విజయం సాధించగా.. బీజేపీ 3, కాంగ్రెస్‌ 2, స్వతంత్రులు 10 స్థానాల్లో గెలుపొందారు. వీరంతా టీఆర్‌ఎస్‌కు చెందిన రెబల్స్‌గా తెలుస్తొంది.