ఐటీ కారి డార్‌లో ట్రాఫిక్‌ కష్టాలకు కొంతమేర చెక్‌ పడనుంది. బయో డైవర్సిటీ చౌరస్తా వద్ద రెండో లెవల్‌ వంతెన అందుబాటులోకి వచ్చింది. మెహిదీపట్నం వైపు వెళ్లే ఫ్లై ఓవర్‌ను మంత్రి కేటీఆర్‌, మేయర్‌ బొంతు రామ్మోహన్‌తో కలిసి ప్రారంభించారు. 69.47 కోట్ల రూపాయలతో ఈ వంతెనను నిర్మించారు. 990 మీటర్ల పొడవు 11.5 మీటర్ల వెడల్పుతో చేపట్టిన నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి, ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీ, జీహెచ్‌ఎంసీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్‌తో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు.

MA&UD Minister @KTRTRS inaugurated the Flyover at Biodiversity Junction in Hyderabad today. Minister @SabithaindraTRS, MLA @GandhiArekapudi and Mayor @bonthurammohan participated. pic.twitter.com/l4czPYBqnq