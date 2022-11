Bandi Sanjay: భైంసా మాదే.. భాగ్యలక్ష్మీ ఆలయం మాదే..

Bandi Sanjay: కోర్టు ఉత్తర్వులకు అనుగుణంగా తన పాదయాత్ర ఉంటుందని.. తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ అన్నారు. ప్రజా సంగ్రామ యాత్రను అడుగడుగనా అడ్డంకులు సృష్టిస్తున్నారని బండి సంజయ్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మొదటి విడత యాత్రకు అనుమతిచ్చిన పోలీసులు.. ఇప్పుడెందుకు అడ్డుకుంటున్నారని ప్రశ్నించారు. ప్రస్తుతం భైంసా వెళ్లబోనన్న బండి సంజయ్.. ఆ తర్వాత కచ్చితంగా వెళ్తానని తననెవరూ ఆపలేరని స్పష్టం చేశారు. భైంసా మాదే.. భాగ్యలక్ష్మీ ఆలయం మాదే అని బండి సంజయ్ తేల్చిచెప్పారు.