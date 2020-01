బీటెక్ కోర్సుల్లోకి కొత్త సబ్జెక్టు..

గతేడాదిలో హైదరాబాద్ లో కృత్రిమ మేధపై రౌండ్‌టేబుల్‌ సదస్సును కేటీఆర్ నిర్వహించిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. ఆ సదస్సులో కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ 2020 సంవత్సరాన్ని జనవరి 2వ తేదీన కృత్రిమ మేధ సంవత్సరంగా ప్రకటిస్తామని తెలిపిన మాట విదితమే. ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణా ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌(ఏఐ)కు సంబంధించిన లోగోను, వెబ్‌సైట్‌ను ప్రారంభించారు. దేశంలో మౌలిక సదుపాయాలైన రవాణా, సంచార సేవలు, సామాజిక రంగాల్లో పరిశోధనలు చేపట్టడం ఏఐ లక్ష్యం. అని కేటీఆర్ అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వచ్చే విద్యాసంవత్సరం నుంచి బీ.టెక్‌లో ఏఐ కోర్సులను ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు వెల్లడించారు. కృత్రిమ మేధ అనేది ప్రజల జీవితాలను మార్చగల ఓ సాధనం అన్నారు. ప్రతి విద్యార్థికి ఈ సబ్ జెక్టుపై అవగాహన కలిగి ఉండాలన్నారు. యువతకు తెలంగాణ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ-టాస్క్‌ ద్వారా శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామన్నారు. 2025 నాటికి భారత్‌లో ఈ పరిశ్రమ 16 బిలియన్‌ డాలర్లకు ఎదుగుతుంది. అంతే కాదు ఈ శిక్షణ ద్వారా యువతకు వచ్చే ఏడాదికి 8 లక్షల ఉద్యోగాలు సమకూరతాయని నాస్కామ్ వెల్లడించింది. ఈ విద్యావిధానాన్ని ఏ బీటెక్ కళాశాలల్లో ఏర్పాటు చేయాలో అన్న ఆలోచనలో రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి ఉంది. రాష్ట్రంలోని అన్ని యూనివర్సిటీల పరిధిలో బీ.టెక్‌ కోర్సుల్లో ఏఐను ఒక సబ్జెక్టుగా చేర్చేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. త్వరలో నిపుణులతో కూడిన కమిటీని నియమించి దీనిపై తుది నిర్ణయానికి రానుంది. మరోవైపు, నీతి ఆయోగ్‌ కూడా 2018లో జాతీయ ఏఐ వ్యూహాన్ని ప్రకటించింది.