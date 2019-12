'సమత' హత్యాచారం కేసులో సంచలన ట్విస్ట్.. తప్పు ఒప్పుకోని..

Highlights ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా ఫాస్ట్‌ ట్రాక్‌ కోర్టులో సమత కేసు విచారణ జరిగింది. నిందితులు షేక్‌ బాబు, షేక్‌ షాబుద్దీన్‌,...

ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా ఫాస్ట్‌ ట్రాక్‌ కోర్టులో సమత కేసు విచారణ జరిగింది. నిందితులు షేక్‌ బాబు, షేక్‌ షాబుద్దీన్‌, షేక్‌ ముగ్దుమ్‌ల తరుపున న్యాయవాది రహీం వాదనలు వినిపించారు. సమత ఘటనలో నిందితులకు వ్యతిరేకంగా సరైన సాక్ష్యాలు, శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవంటూ నిందితుల తరఫున న్యాయవాది రహీం కోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. నిందితులను పోలీసులు ఇరికించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. కేసు డిశ్చార్జ్ చేయాల్సిందిగా పిటిషన్ వేస్తున్నామని రహీం వెల్లడించారు. అయితే నిందితులతో మాట్లాడటానికి న్యాయవాదికి కోర్టు సమయం ఇచ్చింది. మరోవైపు ఈ కేసులో నిందితులు తమ నేరాన్ని అంగీకరించలేదు. పోలీసులు తప్పుడు కేసులు నమోదు చేశారని వారు కోర్టుకు తెలిపారు. అనంతరం కేసు విచారణను న్యాయస్థానం శుక్రవారం నాటికి వాయిదా వేసింది. నవంబరు 24న అసిఫాబాద్ జిల్లా లింగాపూర్ మండలం ఎల్లాపటార్ గ్రామంలో సమతపై హత్యాచారం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఆమెను గ్యాంగ్ రేప్ చేసి కిరాతకంగా చంపేశారు. గొంతు కోసి ఆమెను దారుణంగా హతమార్చారు.