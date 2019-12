ఆదిలాబాద్ సమత కేసులో మరో మలుపు.. నిందితులపై ఆరోపణలు కొట్టిపారేస్తూ..

ఆదిలాబాద్‌ సమత కేసు కొత్త మలుపు తిరుగుతోంది. నిందితులపై ఆరోపణలు కొట్టిపారేస్తూ న్యాయవాది రహీం డిస్‌ఛార్జిషిట్‌ పిటిషన్‌ దాఖలు చేస్తామన్నారు. నిందితులపై ఊహాజనిత ఆరోపణలు చేశారని లాయర్‌ ఈ పిటిషన్‌ వేయనున్నారు. నేడు ఫాస్ట్‌ ట్రాక్‌ కోర్టులో సమత కేసు విచారణ జరుగుతోంది. నిందితులు షేక్‌ బాబు, షేక్‌ షాబుద్దీన్‌, షేక్‌ ముగ్దుమ్‌ల తరుపున న్యాయవాది రహీం వాదనలు వినిపిస్తున్నారు. సమత ఘటనలో నిందితులకు వ్యతిరేకంగా సరైన సాక్ష్యాలు, శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవంటూ నిందితుల తరఫున న్యాయవాది రహీం కోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. కేసు డిశ్చార్జ్ చేయాల్సిందిగా పిటిషన్ వేస్తున్నామని రహీం వెల్లడించారు.