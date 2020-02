కొత్త కళను సంతరించుకోనున్న లాల్ దర్వాజా ఆలయం

హైదరాబాద్ నగరంలో ఎంతో ప్రఖ్యాతి గాంచిన అమ్మవార్ల ఆలయాలలో పాతబస్తీ లాల్ దర్వాజలో ఉన్న సింహవాహిని మహంకాళి దేవాలయం ఒకటి. ఈ దేవాలయంలో భక్తుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉండడంతో భక్తులకు ఇబ్బంది కలుగుతుందని, ఆ ఆలయాన్ని అభివృద్ది చేయాలని ఎంఐఎం శాసనసభా పక్ష నాయకుడు, చాంద్రాయణ గుట్ట ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావును కోరారు.

ఆదివారం ప్రగతి భవన్ లో ఆయన ముఖ్యమంత్రితో ఈ విషయాలను గురించి చర్చించి వినతి పత్రాన్ని అందించారు. వందేళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉన్నఈ ఆలయానికి సరైన సదుపాయాలు కల్పించాలని ఆయన కోరారు. అంతే కాకుండా ప్రతి ఏటా ఇక్కడ జరిగే బోనాలకు వేల మంది హాజరవుతారని అన్నారు. ఈ ఆలయానికి చుట్టు పక్క ప్రాంతంలో ఖాలీ స్థలం లేకపోవడంతో దీన్ని అభివృద్ధి చేయడం కుదరడం లేదని, దీంతో భక్తులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని సిఎం దృష్టికి తెచ్చారు. రాష్ట్రాన్ని సుభిక్షంగా ఉంచాలని కేసీఆర్ అమ్మవారికి బంగారు బోనం సమర్పించిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా ఆయన గుర్తు చేస్తూ ఈ ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఉంది. రూ.10 కోట్లను విడుదల చేయాలని కోరారు. దేవాలయ విస్తరణలో ఆస్తులు కోల్పోయే వారికి ప్రత్యామ్నాయంగా జిహెచ్ఎంసి ఆధీనంలో ఉన్న ఫరీద్ మార్కెట్ ఆవరణలో 800 గజాల స్థలం ఇవ్వాలని సీఎం కేసీఆర్ ను కోరారు. దాంతో పాటుగానే పాతబస్తీలోని అఫ్జల్ గంజ్ మస్జీద్ ను మరమ్మతులు చేయాలని సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ విషయాలపై సీఎం సానుకూలంగా స్పందించారని, మరమ్మతులకు వెంటనే నిధులు విడుదల చేస్తున్నట్లు హామీ ఇచ్చారని ఆయన తెలిపారు.