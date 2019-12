ఏసీబీ వలలో డీసీపీ

సిద్ధిపేట అడిషనల్‌ డీసీపీ నరసింహారెడ్డి ఇంటిపై ఏసీబీ అధికారులు దాడులు చేశారు. సిద్దిపేట, కామారెడ్డి, హైదరాబాద్‌లో ఏకకాలంలో సోదాలు చేపట్టారు. నరసింహారెడ్డి వద్ద డ్రైవర్‌గా పని చేస్తున్న కానిస్టేబుల్‌ సాంబరెడ్డి ఇంట్లో కూడా సోదాలు చేస్తున్నారు. పెద్ద ఎత్తున అక్రమంగా ఆస్తులు కూడబెట్టినట్లు ఫిర్యాదుతో ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు చేస్తున్నారు. 1996 బ్యాచ్ లో సబ్ ఇన్స్‌పెక్టర్ గా ఉద్యోగం చేరిన నర్సింహారెడ్డి 2007 లో సి.ఐ గా, ఆ తర్వాత ఆరేళ్లకు డీఎస్పీగా ప్రమోషన్ పొందారు. 2016 అక్టోబర్ 8 నుంచి సిద్ధిపేట ఏసీపీగా పని చేశారు. ఆ తర్వాత డీసీపీగా ప్రమోషన్ పొంది అక్కడే పనిచేస్తున్నారు.