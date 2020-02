హైదరాబాద్‌లో ఉత్సాహంగా 5కే రన్‌

xహైదరాబాద్‌లో 5కే రన్‌ ఉత్సాహంగా సాగింది. ఫైనాన్సిల్‌ లిటరసీ వీక్‌లో భాగంగా రిజర్వ్‌బ్యాంకు ఆఫ్‌ ఇండియా నెక్లెస్‌రోడ్‌లో నిర్వహించిన రన్‌లో బ్యాంక్‌ ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. సంజీవయ్య పార్క్‌ నుంచి జలవిహార్‌ వరకు జరిగిన పరుగును రీజినల్‌ డైరెక్టర్‌ సుబ్రత్‌ దాస్‌ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. RBI నియమ నిబంధనలతో పాటు ఆర్థిక అక్షరాస్యత సప్తాహా పేరిట దేశ్యవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు.