ఒకే రోజు పుట్టినరోజు జరుపుకున్న 45 మంది స్టూడెంట్స్‌

ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు ఏకంగా 45 మంది విద్యార్థినిలు ఒకే రోజు పుట్టినరోజు జరుపుకున్నారు. నూతన సంవత్సరం రోజునే పుట్టినరోజు జరుపుకున్న అరుదైన సంఘటన మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ గిరిజన బాలికల ఆశ్రమ పాఠశాలలో చోటు చేసుకుంది. ఈ పాఠశాలలో 883 మంది విద్యార్థినిలు చదువుతుండగా, జనవరి 1న ఎవరెవరి పుట్టిన రోజు అని ఉదయం వివరాలు పరిశీలించగా మొత్తం 45 మంది అని తేలింది. వసతి గృహ సంక్షేమాధికారి రోజా నీలాకు ఈ విషయాన్ని తెలియజేశారు. దీంతో అధికారిని వారందరి చేత ఒకే వేదికపై కేక్ కట్ చేయించి పుట్టిన రోజు జరిపించారు. విద్యార్థినిలకు చిరు కానుకలను అందించారు.