Samsung Galaxy S24 FE: గెలాక్సీ S24 FE.. భారీ తగ్గింపు.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
**ఫ్లాగ్షిప్ ఫీచర్లు, ప్రీమియం కెమెరా, పవర్ఫుల్ పనితీరుతో ఇప్పుడు భారీ డిస్కౌంట్లో అందుబాటులోకి వచ్చిన Samsung Galaxy S24 FE!**
Samsung Galaxy S24 FE: శాంసంగ్ లవర్స్కి ఇది నిజంగా పండగ లాంటి వార్త. శాంసంగ్ తన పాపులర్ మోడల్ 'గెలాక్సీ S24 FE' పై ఏకంగా 24,000 రూపాయల భారీ ధర తగ్గింపును ప్రకటించింది. త్వరలో రాబోయే S26 సిరీస్ లాంచ్కు ముందే కంపెనీ ఈ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రీమియం ఫోన్ వాడాలనుకునే వారికి, కానీ బడ్జెట్ కొంచెం తక్కువ ఉన్నవారికి ఇది ఒక గోల్డెన్ ఛాన్స్. ఈ ఆఫర్ వల్ల S24 FE ఇప్పుడు మరింత ఎక్కువ మందికి చేరువ కానుంది.
S24 FE అనేది కేవలం ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్కి తక్కువ వెర్షన్ మాత్రమే కాదు, ఇందులో దాదాపు అన్ని హై-ఎండ్ ఫీచర్లు ఉంటాయి. అద్భుతమైన డైనమిక్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే, పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్, శాంసంగ్ సిగ్నేచర్ కెమెరా క్వాలిటీ ఇందులో ప్రధాన ఆకర్షణలు. మల్టీమీడియా కంటెంట్ చూసేవారికి ఈ స్క్రీన్ క్వాలిటీ మంత్రముగ్ధులను చేస్తుంది. గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు కూడా ఫోన్ ఎక్కడా హ్యాంగ్ అవ్వకుండా స్మూత్గా పనిచేస్తుంది.
కెమెరా విషయానికి వస్తే, ఇందులో ఉన్న ప్రో-గ్రేడ్ సెన్సార్లు సోషల్ మీడియా క్వాలిటీ ఫోటోలను అందిస్తాయి. నైట్ గ్రోగ్రఫీ ఫీచర్ ద్వారా చీకటిలో కూడా అద్భుతమైన డీటెయిల్స్తో ఫోటోలు తీసుకోవచ్చు. వీడియో స్టెబిలైజేషన్ ఫీచర్ వల్ల కదిలేటప్పుడు కూడా వీడియోలు షేక్ అవ్వకుండా వస్తాయి. ఇన్ స్టాగ్రామ్ రీల్స్, యూట్యూబ్ షార్ట్స్ చేసేవారికి ఈ ఫోన్ ఒక అద్భుతమైన టూల్.
సాఫ్ట్వేర్ పరంగా శాంసంగ్ సుదీర్ఘకాలం పాటు అప్డేట్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి, ఈ ఫోన్ రాబోయే నాలుగైదు ఏళ్ల పాటు కొత్తగానే ఉంటుంది. శాంసంగ్ నాక్స్ సెక్యూరిటీ మీ డేటాను సురక్షితంగా ఉంచుతుంది. అలాగే వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఉండటం వల్ల ఫోన్ లైఫ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు తగ్గింపు ధరతో లభిస్తుండటం వల్ల దీని వాల్యూ ఫర్ మనీ రేటింగ్ బాగా పెరిగింది.
మీరు ఒక మంచి ఐఫోన్ లేదా ఇతర ప్రీమియం ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, ఒకసారి ఈ ఆఫర్ని పరిశీలించండి. 24,000 రూపాయల సేవింగ్ అంటే అది సామాన్యమైన విషయం కాదు. స్టాక్ ముగిసేలోపే ఈ డీల్ను సొంతం చేసుకోవడం మంచిది. శాంసంగ్ బ్రాండ్ వాల్యూ మరియు ఈ ప్రైస్ డ్రాప్ కలిసి S24 FEని మార్కెట్లో హాట్ డీల్గా మార్చేశాయి.