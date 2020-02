ఐపీఎల్ 2020 షెడ్యూల్‌లో మార్పు?

ప్రపంచ క్రికెట్ లో అత్యంత ఆదరణ పొందిన టోర్నీగా ఐపీఎల్ రికార్డు సృష్టించింది. ఈ టోర్నీ ద్వారా బీసీసీఐకి మాత్రం అధిక మొత్తంలో లాభాలు వస్తున్నాయి. 2008లో మొదలైన ఈ టోర్నీకి మొదటి సీజన్ నుంచే ఫ్యాన్స్ ఆకర్షితులు అయ్యారు. ఇప్పటి వరకూ 12 సీజన్లు సక్సెస్ ఫుల్ గా సాగిన ఈ షో 13 వ సీజన్ కి సిద్దం అయింది. అయితే ఈ సీజన్ (ఐపీఎల్ 2020) షెడ్యూల్‌లో మార్పు చోటు చేసుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

మార్చి 29 నుంచి ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లు ప్రారంభమవుతాయని బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు సౌరవ్ గంగూలీ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.. కానీ అదే రోజున ఐసీసీ దుబాయ్ వేదికగా బోర్డు మీటింగ్‌ని ఏర్పాటు చేసింది. ఆ బోర్డు మీటింగ్ కి గంగూలీతో పాటు బీసీసీఐ ఉన్నాతాధికారులు హాజరు కావాల్సి ఉంది. ఈ నేపధ్యంలో మీటింగ్ తేదీని మార్చాలని ఐసీసీని బీసీసీఐ కోరింది. కానీ ఆ అభ్యర్ధనను ఐసీసీ తిరస్కరించింది. ఈ నేపధ్యంలో అనుకున్న సమయానికి ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లు ప్రారంభం కావడం అసాధ్యంగా కనిపిస్తోంది. గత ఏడాది పుల్వామా ఎటాక్ లో భారత జవాన్లు మరణించడంతో ఆ సీజన్ ((ఐపీఎల్ 2019) ని ఆరంభోత్సవాన్ని బీసీసీఐ నిర్వహించలేదు. కానీ ఈ సారి గ్రాండ్ గా నిర్వహించాలని బీసీసీఐ ప్లాన్ చేస్తోంది. చూడాలి మరి ఎం జరుగుతుందో.