అండర్‌-19 వరల్డ్‌ కప్‌ ఫైనల్‌: మొదటి వికెట్ కోల్పోయిన భారత్‌

భారత్‌, బంగ్లాదేశ్‌ జట్ల మధ్య ఫైనల్ మ్యాచ్ భారత జట్టుకి ఆదిలోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. భారత ఓపెనర్ సక్సేనా (2) అవిషేక్‌ దాస్ బౌలింగ్ లో అవుట్ అయ్యాడు. ప్రస్తుతం భారత్ ఏడూ ఓవర్లకి ఒక వికెట్ నష్టానికి 9 పరుగులు చేసింది. జైస్వాల్, తిలక్ వర్మ క్రీజ్ లో ఉన్నారు. అంతకుముందు టాస్ గెలిచిన బంగ్లాదేశ్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది.