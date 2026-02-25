  • Menu
Home  > స్పెషల్స్

Viral Video: అయ్యో దుస్థితి..! 18 నెలలు దుస్తులు మార్చని వృద్ధ వైద్యుడి షాకింగ్ జీవితం

Viral Video
x

Viral Video: అయ్యో దుస్థితి..! 18 నెలలు దుస్తులు మార్చని వృద్ధ వైద్యుడి షాకింగ్ జీవితం

Highlights

Viral Video: హర్యానా కర్నాల్‌లో ఒంటరిగా దయనీయ పరిస్థితుల్లో ఉన్న వృద్ధ హోమియో వైద్యుడిని సామాజిక సేవా సంస్థ రక్షించింది. 18 నెలలుగా దుస్తులు మార్చలేదని సమాచారం.

హర్యానాలో కలకలం రేపిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. కర్నాల్‌లో ఒంటరిగా నివసిస్తున్న ఓ వృద్ధ హోమియోపతి వైద్యుడిని సామాజిక సేవా సంస్థ సభ్యులు అతని నివాసం నుంచి రక్షించారు. నెలల తరబడి అత్యంత దయనీయ పరిస్థితుల్లో జీవిస్తున్నట్టు సమాచారం.

స్థానికంగా మీరా ఘాటి చౌక్ సమీపంలో ఉన్న ఇంట్లో ఆయన ఒంటరిగా ఉంటున్నారని తెలిసిన అనంతరం ‘అప్నా ఆశియానా’ అనే సామాజిక సేవా సంస్థ సభ్యులు అక్కడికి చేరుకుని పరిస్థితిని పరిశీలించారు. ఇంటి పరిస్థితి అత్యంత అస్వచ్ఛంగా ఉండటంతో పాటు, వృద్ధుడు దాదాపు ఏడాదిన్నరగా దుస్తులు మార్చలేదని వెల్లడించారు.

సంస్థ సభ్యుడు రాజ్ కుమార్ అరోరా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, వృద్ధుడు ఆర్థికంగా స్థిరమైన కుటుంబానికి చెందినవారని చెప్పారు. అయితే కాలక్రమేణా ఆయన ఆరోగ్యం, మానసిక పరిస్థితి క్షీణించిందని సమాచారం. ఆయన భార్య ఆస్ట్రేలియాలో ఇద్దరు కుమార్తెలతో నివసిస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఆమెతో సంప్రదించగా, భర్త మానసికంగా స్థిరంగా లేరని, సహాయకుడిని నియమించినప్పటికీ ఆయన ఒంటరిగానే ఉండాలని పట్టుబట్టినట్లు వెల్లడించినట్టు సమాచారం.

సంస్థ సభ్యులు వృద్ధుడిని ఇంటి బయటకు తీసుకువస్తున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. పొరుగువారు ఇళ్ల పైకప్పుల నుంచి ఈ దృశ్యాలను వీక్షించారు. ఘటనపై నెటిజన్లు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. పెద్దలను సంరక్షించడం కుటుంబాల బాధ్యత అని పలువురు అభిప్రాయపడ్డారు.



ప్రస్తుతం వృద్ధుడిని సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించి అవసరమైన వైద్య సహాయం అందిస్తున్నట్లు సమాచారం.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick