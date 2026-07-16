వివో కొత్త ఫోన్
వివో తన పాపులర్ 'టీ' సిరీస్లో సరికొత్త "వివో టీ5 లైట్" స్మార్ట్ఫోన్ను అధికారికంగా లాంచ్ చేసింది.
డిస్ప్లే ఫీచర్లు
ఇందులో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1200 నిట్స్ బ్రైట్నెస్తో కూడిన 6.74 అంగుళాల ఎల్సీడీ డిస్ప్లే ఇచ్చారు.
లేటెస్ట్ ఓఎస్
ఈ మొబైల్ సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఆరిజిన్ ఓఎస్ 6 (OriginOS 6) సాఫ్ట్వేర్పై రన్ అవుతుంది.
పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్
మెరుగైన పనితీరు కోసం ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ను అమర్చారు.
మిలిటరీ గ్రేడ్
ఈ ఫోన్కు ధూళి, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం ఐపీ65 రేటింగ్తో పాటు మిలిటరీ గ్రేడ్ సర్టిఫికేట్ ఉంది.
జంబో బ్యాటరీ
దీనిలో ఏకంగా 6500 mAh జంబో బ్యాటరీతో పాటు 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును అందించారు.
ఏఐ ఫీచర్లు
ఈ మొబైల్లో ఏఐ క్రియేషన్, ఏఐ స్క్రీన్ ట్రాన్స్లేషన్ వంటి అధునాతన ఏఐ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
కెమెరా సెటప్
వెనుక వైపు 50 ఎంపీ ప్రధాన కెమెరా, సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 5 ఎంపీ కెమెరాను అమర్చారు.
వేరియంట్ల ధరలు
ప్రారంభ వేరియంట్ (4GB+128GB) ధర రూ.19,999 కాగా, టాప్ వేరియంట్ ధర రూ.24,999గా ఉంది.
లాంచ్ ఆఫర్లు
జులై 22 నుంచి సేల్స్ ప్రారంభం కానుండగా, బ్యాంక్ కార్డులపై రూ.1500 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.