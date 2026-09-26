అందాల ఆరబోతతో హీట్ పుట్టిస్తున్న తెలుగు హీరోయిన్
అందాల ఆరబోత
టాలీవుడ్ బ్యూటీ ప్రియాంక జవాల్కర్ తన తాజా ఫొటోషూట్తో సోషల్ మీడియాలో హీట్ పుట్టిస్తున్నారు.
క్లాసిక్ & మోడరన్ లుక్
ట్రెండీ , క్లాసిక్ గ్లామర్ని అద్భుతంగా మిక్స్ చేస్తూ ఆమె ఈ లుక్లో కనువిందు చేస్తున్నారు.
స్ట్రక్చర్డ్ కార్సెట్ టాప్
ఈ ఫొటోషూట్లో ఆమె ధరించిన వైట్ స్ట్రక్చర్డ్ కార్సెట్ టాప్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
ముత్యాల అందాలు
ఆ వైట్ టాప్పై పొదిగిన ముత్యాలు ఆమె లుక్కి మరింత రాయల్ లుక్ను తెచ్చిపెట్టాయి.
ప్రత్యేకమైన హ్యాండ్స్
ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్తో కూడిన షీర్ స్లీవ్స్ ఈ డ్రెస్కి మరింత రిచ్ ఫీల్ని అందించాయి.
మెరూన్ వెల్వెట్ స్కర్ట్
వైట్ టాప్కి జోడీగా ఆమె ధరించిన రిచ్ మెరూన్ వెల్వెట్ స్కర్ట్ ఆమె అందాన్ని రెట్టింపు చేసింది.
గ్రే కర్టెన్స్ బ్యాక్డ్రాప్
సాఫ్ట్ గ్రే కలర్ కర్టెన్స్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఆమె భంగిమలు ఫొటోలకు మరింత నిండుదనాన్ని తెచ్చాయి.
స్టైలిష్ హెయిర్ స్టైల్
ఒక భుజంపైకి వదిలిన ఉంగరాల జుట్టు ఆమె అందాన్ని మరింత పెంచింది.
సింపుల్ మేకప్
ఎలాంటి ఓవర్ యాక్షన్ లేకుండా సాఫ్ట్ మేకప్, హుందా అయిన చూపులతో ఆమె కట్టిపడేశారు.