జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది:
అల్లంలో ఉండే జింజెరాల్ అనే యాక్టివ్ కాంపౌండ్ లాలాజలం, జీర్ణరసాల ఉత్పత్తిని పెంచి తిన్న ఆహారం త్వరగా అరిగేలా చేస్తుంది.
గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం మాయం:
అజీర్ణం, కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారు రోజూ చిన్న అల్లం ముక్కను నమలడం వల్ల తక్షణ ఉపశమనం లభిస్తుంది.
కీళ్ల నొప్పుల నివారణ:
అల్లంలోని శక్తివంతమైన యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు శరీరంలో వచ్చే కండరాల నొప్పులను, దీర్ఘకాలిక కీళ్ల నొప్పులను సమర్థవంతంగా తగ్గిస్తాయి.
సహజసిద్ధమైన పెయిన్ కిల్లర్:
మోకాళ్ల నొప్పుల తీవ్రతను తగ్గించుకోవడానికి రోజూ ఉదయాన్నే అల్లం డికాషన్ లేదా అల్లం టీ తాగడం ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
జలుబు, దగ్గుకు చెక్:
వాతావరణ మార్పుల వల్ల వచ్చే జలుబు, దగ్గు, గొంతు గరగరలను అల్లం రసం చాలా వేగంగా నయం చేస్తుంది.
ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షణ:
అల్లం రసంలో కొద్దిగా తేనె కలుపుకుని తాగడం వల్ల గొంతులోని ఇన్ఫెక్షన్లు తగ్గిపోయి శ్వాస వ్యవస్థ క్లియర్ అవుతుంది.
కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణ:
అల్లం శరీరంలో పేరుకుపోయిన చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించి, రక్త ప్రసరణ సజావుగా సాగేలా చేస్తుంది.
గుండెకు మేలు:
రక్తనాళాల్లో రక్తం గడ్డకట్టకుండా నిరోధించడం ద్వారా గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదాన్ని అల్లం గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.
వికారం, వాంతులు దూరం:
ప్రయాణాలు చేసే సమయంలో వాంతులు అయ్యే అలవాటు ఉన్నవారు లేదా గర్భిణీలు చిన్న అల్లం ముక్కను నోట్లో ఉంచుకుంటే వికారం తగ్గుతుంది.
రోగనిరోధక శక్తికి బాహుబలి:
రోజువారీ ఆహారంలో అల్లాన్ని క్రమంగా భాగం చేసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అద్భుతమైన రోగనిరోధక రక్షణ లభిస్తుంది.