పోషకాల గని
చిన్నగా, ఎర్రగా ఉండే క్రాన్బెర్రీస్ లో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ, ఐరన్, కాల్షియం, శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా నిండి ఉన్నాయి.
బరువు తగ్గడానికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్
క్రాన్బెర్రీస్ లో క్యాలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. బరువు తగ్గాలని రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసే వారికి ఈ పండ్లు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పొచ్చు.
ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది
దీనిలో ఉండే అధిక పీచుపదార్థం (ఫైబర్) వల్ల కొద్దిగా తినగానే కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. దీనివల్ల పదే పదే జంక్ ఫుడ్ తినాలనే కోరిక తగ్గుతుంది.
మెటబాలిజం బూస్టర్
క్రాన్బెర్రీస్లను డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల శరీరంలోని జీవక్రియల రేటు (మెటబాలిజం) పెరుగుతుంది. తద్వారా శరీరంలో పేరుకుపోయిన అదనపు కొవ్వు వేగంగా కరుగుతుంది.
దృఢమైన ఎముకల కోసం
వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ వచ్చే ఎముకల బలహీనత, కీళ్ల నొప్పుల సమస్యలకు చెక్ పెట్టడానికి క్రాన్బెర్రీస్ లోని కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ అద్భుతంగా సహాయపడతాయి.
ఎముకల వ్యాధుల నివారణ
పెద్ద వయసు వారు వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల ఆస్టియోపొరోసిస్ (ఎముకలు గుల్లబారడం) వంటి ప్రమాదకరమైన వ్యాధుల ముప్పు గణనీయంగా తగ్గుతుంది.
రోగనిరోధక శక్తికి బూస్టర్
క్రాన్బెర్రీస్ విటమిన్ సి కి పవర్ హౌస్ లాంటివి. ఇది మన శరీరంలో వ్యాధులతో పోరాడే రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి కాపాడుతుంది.
పదిలమైన గుండె ఆరోగ్యం
క్రాన్బెర్రీస్ రక్తంలో పేరుకుపోయిన చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ను పెంచుతాయి. అలాగే బ్లడ్ ప్రెజర్ (బీపీ) ని అదుపులో ఉంచుతాయి.
హార్ట్ ఎటాక్ ముప్పునకు బ్రేక్
గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంచడం ద్వారా భవిష్యత్తులో వచ్చే గుండెపోటు (హార్ట్ ఎటాక్), పక్షవాతం వంటి తీవ్రమైన హృద్రోగ సమస్యలను ముందే అడ్డుకోవచ్చు.
సాఫీగా సాగే జీర్ణక్రియ
దీనిలోని ఫైబర్ కంటెంట్ మలబద్ధకం, గ్యాస్, ఎసిడిటీ సమస్యల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచి శరీరంలోని విషపదార్థాలను బయటకు పంపుతుంది.