ఆకర్షణీయమైన ఆకారం:
ఈ పండును అడ్డంగా కోసినప్పుడు అందమైన నక్షత్రం ఆకారంలో కనిపిస్తుంది. అందుకే దీనికి స్టార్ ఫ్రూట్ లేదా కామ్రఖ్ అని పేరు వచ్చింది.
పోషకాల నిధి:
స్టార్ ఫ్రూట్లో విటమిన్ సి, పీచుపదార్థం, పొటాషియం వంటి విలువైన పోషకాలు సమృద్ధిగా లభిస్తాయి.
రోగనిరోధక శక్తి:
ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి తెల్ల రక్త కణాల ఉత్పత్తికి తోడ్పడి, శరీర రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
జీర్ణక్రియ మెరుగు:
పీచు పదార్థం అధికంగా ఉండటం వల్ల పేగుల పనితీరు మెరుగవుతుంది. ఇది మలబద్ధకం సమస్య నుంచి ఉపశమనం అందించడంలో తోడ్పడుతుంది.
చర్మానికి కాంతి:
విటమిన్ సి మరియు యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా, కాంతివంతంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. అలాగే వృద్ధాప్య లక్షణాలను తగ్గిస్తాయి.
గుండె ఆరోగ్యానికి రక్షణ:
పొటాషియం, పీచు ఉండటం వల్ల రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి ఉపయోగపడుతుంది.
మధుమేహం అదుపులో:
ఇందులో ఫైబర్ ఎక్కువశాతం ఉండటం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు స్థిరంగా ఉండేందుకు సహాయపడుతుందని చెబుతారు. అయితే డయాబెటిస్ బాధితులు వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
రుచికరమైన రుచి:
ఈ పండు చాలా రసవంతంగా ఉండి, తీపి, స్వల్ప పులుపు కలగలిసిన అద్భుతమైన రుచిని కలిగి ఉంటుంది.
కిడ్నీ బాధితులు జాగ్రత్త:
ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవారు మాత్రం స్టార్ ఫ్రూట్ తినే ముందు కచ్చితంగా వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
సహజ వనరులు:
ఈ చెట్లు సాధారణంగా ఆగ్నేయాసియా, దక్షిణ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా వంటి ప్రాంతాలతో పాటు భారతదేశంలోనూ అందుబాటులో ఉంటాయి.