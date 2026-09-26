SIP ద్వారా రూ. 50 లక్షలు సాధ్యమేనా.?
రూ.50 లక్షల లక్ష్యం సాధ్యమేనా?
ప్రతి నెలా నిర్ణీత మొత్తాన్ని SIP ద్వారా మదుపు చేస్తూ 15 ఏళ్ల పాటు కొనసాగిస్తే రూ.50 లక్షల ఫండ్ను లక్ష్యంగా పెట్టుకోవచ్చు.
12% రాబడి వస్తే ఎంత పెట్టాలి?
సగటున 12% వార్షిక రాబడి లభిస్తుందని అంచనా వేస్తే నెలకు సుమారు రూ.10,100 SIPతో 15 ఏళ్లలో దాదాపు రూ.50.45 లక్షలు సమకూరే అవకాశం ఉంటుంది.
మన పెట్టుబడి ఎంత ఉంటుంది?
రూ.10,100 చొప్పున 15 ఏళ్ల పాటు పెట్టుబడి పెడితే మొత్తం సొంతంగా పెట్టే మొత్తం సుమారు రూ.18.18 లక్షలు ఉంటుంది.
మిగిలిన మొత్తం ఎలా వస్తుంది?
అంచనా 12% రాబడితో మీ పెట్టుబడికి లభించే వృద్ధి సుమారు రూ.32.27 లక్షలుగా ఉండొచ్చు. దీంతో మొత్తం ఫండ్ రూ.50 లక్షలకు చేరుతుంది.
రాబడి 8% అయితే?
సగటు రాబడి 8%గా ఉంటుందని భావిస్తే అదే రూ.50 లక్షల లక్ష్యానికి నెలకు సుమారు రూ.14,449 SIP అవసరం కావచ్చు.
9% రాబడి వస్తే?
15 ఏళ్ల కాలానికి 9% సగటు రాబడిని అంచనా వేస్తే నెలవారీ పెట్టుబడి సుమారు రూ.13,213గా ఉండొచ్చు.
10% రాబడికి SIP ఎంత?
10% వార్షిక రాబడిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే నెలకు దాదాపు రూ.12,640 పెట్టుబడి అవసరం కావచ్చు.
11% రాబడి వస్తే?
11% సగటు వార్షిక రాబడి ఉంటుందని అంచనా వేస్తే నెలకు సుమారు రూ.10,997 SIPతో లక్ష్యాన్ని చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
లక్ష్యాన్ని త్వరగా చేరాలంటే?
కాలాన్ని తగ్గించుకోవాలనుకునేవారు అధిక రాబడి కోసం ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోవడం కంటే నెలవారీ SIP మొత్తాన్ని పెంచే మార్గాన్ని పరిశీలించవచ్చు.
ఈ లెక్కలను ఎలా చూడాలి?
8% నుంచి 12% వరకు రాబడి అంచనాలు మాత్రమే. మ్యూచువల్ ఫండ్ రాబడులు మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారుతాయి. పెట్టుబడికి ముందు మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలు, రిస్క్ భరించే సామర్థ్యాన్ని పరిశీలించాలి.