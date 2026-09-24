రోహిత్తో గంభీర్ బంధం ఏంటి?
రోహిత్ శర్మ భవిష్యత్తుపై చర్చ జరుగుతున్న వేళ.. భారత కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఎప్పటి నుంచో పరిచయం
రోహిత్ శర్మ భారత జట్టులోకి వచ్చిన సమయంలో తాను సీనియర్ ఆటగాడిగా ఉన్నానని గంభీర్ చెప్పారు.
కొత్త బంధం కాదు
గంభీర్ ప్రకారం.. తాను కోచ్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత రోహిత్తో కొత్తగా పరిచయం ఏర్పడలేదు.
లక్ష్యం ఒక్కటే!
కెప్టెన్, కోచ్ ఆలోచనలు కొన్ని సందర్భాల్లో భిన్నంగా ఉండొచ్చని గంభీర్ అన్నారు. కానీ తుది నిర్ణయం మాత్రం జట్టుకు అనుకూలంగానే ఉండాలి.
అందరి లక్ష్యం భారత క్రికెట్టే
తాను పనిచేసిన నలుగురు కెప్టెన్లతోనూ ఇదే అనుభవం ఎదురైందని గంభీర్ చెప్పారు.
రోహిత్ భవిష్యత్తుపై చర్చ
ఇంగ్లాండ్ సిరీస్ ముందు అతడి చివరి వన్డే సిరీస్ ఇదేనన్న ప్రచారం జరిగింది. అయితే బీసీసీఐ ఆ వార్తలను ఖండించింది.
గిల్పై గంభీర్ నమ్మకం
ఆరంభంలో ఫలితాలు ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోయినా.. అతడు నాయకుడిగా మెరుగుపడతాడని అభిప్రాయపడ్డారు.
12 వన్డేలు.. 6 విజయాలు
శుభ్మన్ గిల్ ఇప్పటివరకు 12 వన్డేల్లో భారత కెప్టెన్గా వ్యవహరించాడు. అందులో ఆరు మ్యాచ్ల్లో భారత్ విజయం సాధించింది.
గిల్కు రోహిత్, కోహ్లీ అనుభవం
వెస్టిండీస్తో జరిగే వన్డే సిరీస్లో శుభ్మన్ గిల్కు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ అనుభవం అందుబాటులో ఉండనుంది.
జట్టు ప్రయోజనమే ముఖ్యమన్న గంభీర్
కెప్టెన్, కోచ్ మధ్య అభిప్రాయాలు ఎలా ఉన్నా.. చివరికి భారత జట్టు ప్రయోజనమే నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యమని చెప్పారు.