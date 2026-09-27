ట్రెండీ లుక్స్తో రీతూ చౌదరి గ్లామర్ విందు
ట్రెండీ అవుట్ఫిట్
విజయవాడ భామ రీతూ చౌదరి తాజాగా పంచుకున్న ఫొటోల్లో మోడ్రన్, పొట్టి డ్రెస్లో కనిపించి కుర్రకారును కట్టిపడేసింది.
గ్లామర్ షోలో దూకుడు
సోషల్ మీడియాలో హద్దులు చెరిపేస్తూ ఈ బ్యూటీ చేస్తున్న హాట్ ఫోటోషూట్లు నెట్టింట ఎప్పుడూ ట్రెండ్ అవుతూనే ఉంటాయి.
ఆకట్టుకునే అందాలు
తనదైన వయ్యారాలు, క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో కుర్రాళ్ల కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది.
స్టైలిష్ జ్యువెలరీ హైలైట్
ఈ ట్రెండీ వెస్ట్రన్ డ్రెస్కు మ్యాచ్గా రీతూ ధరించిన సింపుల్ అండ్ ట్రెండీ ఆభరణాలు ఆమె అందాన్ని మరింత ఇనుమడింపజేశాయి.
సున్నితమైన నెక్లెస్
మెడలో ఆమె ధరించిన సన్నని గొలుసు ఆమె డ్రెస్కు పర్ఫెక్ట్ మోడర్న్ లుక్ను తీసుకొచ్చింది.
బ్రాస్లెట్ అట్రాక్షన్
చేతికి పెట్టుకున్న మోడ్రన్ బ్రాస్లెట్ ఆమె చేతి అందాలను మరింత హైలైట్ చేస్తూ ఫ్యాషన్ ప్రేమికులను ఆకట్టుకుంటోంది.
ఇయర్ రింగ్స్ మ్యాజిక్
చెవులకు ధరించిన చిన్నపాటి స్టడ్స్ లేదా హూప్స్ ఆమె ముఖ వర్చస్సును మరింత అందంగా చూపించాయి.
ఫ్యాషన్ సెన్స్
వెస్ట్రన్ వేర్కు తగినట్లుగా ఏ జ్యువెలరీ ధరించాలనే విషయంలో రీతూ ఫ్యాషన్ సెన్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉందని చెప్పవచ్చు.
ఫ్యాన్స్ ఫిదా
రీతూ గ్లామర్తో పాటు ఆమె ధరించిన ఈ ఆకర్షణీయమైన ఆభరణాలను చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.