ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు వేడెక్కుతోందా.? ఇలా చేయండి.
సాధారణ వేడికి కారణాలు
బ్యాటరీలోకి విద్యుత్ ప్రవహించేటప్పుడు జరిగే రసాయన మార్పుల వల్ల ఛార్జింగ్ సమయంలో ఫోన్ కొద్దిగా వేడెక్కడం సర్వసాధారణం.
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ప్రభావం
ప్రస్తుతం వస్తున్న హై-స్పీడ్ లేదా ఫాస్ట్ ఛార్జర్లను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు సాధారణం కంటే కొంచెం ఎక్కువ వేడి ఉత్పత్తి కావడం సహజం.
ఛార్జింగ్ చేస్తూ గేమ్లు ఆడటం
ఫోన్ ఛార్జింగ్లో ఉన్నప్పుడు హెవీ వీడియో గేమ్స్ ఆడటం లేదా పెద్ద సినిమాలు చూడటం చేస్తే ప్రాసెసర్పై భారం పడి ఫోన్ విపరీతంగా వేడెక్కుతుంది.
నాణ్యత లేని ఛార్జర్లు వాడటం
మార్కెట్లో దొరికే డూప్లికేట్ లేదా తక్కువ నాణ్యత గల ఛార్జర్లు, కేబుల్స్ వాడటం వల్ల వోల్టేజ్ నియంత్రణ కోల్పోయి తీవ్రంగా వేడెక్కుతాయి.
గాలి ఆడని ప్రదేశాలలో ఛార్జింగ్
దిండ్లు లేదా మంచం మీద ఫోన్ ఉంచి ఛార్జింగ్ పెట్టడం వల్ల వేడి బయటకు పోకుండా లోపలికి లాక్ అయిపోయి ప్రమాదకరంగా మారుతుంది.
చేతితో పట్టుకోలేనంత వేడిగా మారడం
ఫోన్ లేదా ఛార్జర్ తాకడానికి కూడా వీలు లేనంతగా మండిపోతుంటే, అది కచ్చితంగా ప్రమాదకరమైన హెచ్చరికగా భావించాలి.
ప్లాస్టిక్ కాలిపోయే వాసన రావడం
ఛార్జర్ లేదా కేబుల్ దగ్గర నుంచి ఏదైనా కాలిపోతున్నట్లుగా విచిత్రమైన వాసన వస్తే వెంటనే మెయిన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలి.
బ్యాటరీ ఉబ్బడం లేదా వెనుక భాగం లేవడం
ఫోన్ బ్యాటరీ దెబ్బతినడం వల్ల వెనుక ప్యానెల్ ఉబ్బినట్లుగా కనిపిస్తే దానిని అసలు ఛార్జ్ చేయకూడదు, ఇది అత్యంత ప్రమాదకరం.
ఛార్జింగ్ దానంతటకదే ఆగిపోవడం
ఛార్జింగ్ ఎక్కుతున్న సమయంలో దానంతట అదే ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అవ్వడం లేదా ఛార్జింగ్ కట్ అయిపోవడం జరిగితే వెంటనే సర్వీస్ సెంటర్ను సంప్రదించాలి.