మెరిసే చర్మం కావాలంటే.. తాగాల్సిన డ్రింక్స్ ఇవే.!
నిమ్మకాయ, తేనె నీరు
ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం, తేనె కలుపుకుని తాగితే శరీరం లోపలి మలినాలు తొలగిపోయి చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది.
బీట్రూట్, క్యారెట్ జ్యూస్
ఈ కూరగాయల రసంలో విటమిన్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరిచి చర్మానికి సహజమైన గులాబీ రంగు మెరుపును ఇస్తుంది.
గ్రీన్ టీ ప్రయోజనాలు
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండిన గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల చర్మ కణాలు దెబ్బతినకుండా ఉంటాయి. ముఖంపై వచ్చే మొటిమలు తగ్గుతాయి.
ఉసిరికాయ జ్యూస్
ఉసిరిలో విటమిన్ సి అత్యధికంగా ఉంటుంది. ఇది కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచి చర్మం ముడతలు పడకుండా యవ్వనంగా కనిపించేలా చేస్తుంది.
కొబ్బరి నీళ్లు
ఇది ఒక అద్భుతమైన నేచురల్ హైడ్రేటర్. కొబ్బరి నీళ్లలోని ఎలక్ట్రోలైట్స్ చర్మాన్ని ఎప్పుడూ తాజాగా, పొడిబారకుండా కాపాడుతాయి.
దానిమ్మ రసం
దానిమ్మ జ్యూస్ తాగడం వల్ల రక్త ప్రసరణ బాగుంటుంది. ఇది చర్మానికి పోషణనిచ్చి కాంతిని పెంచడంలో ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
దోసకాయ వాటర్
దోసకాయలో నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది శరీరానికి చల్లదనాన్నిచ్చి, చర్మాన్ని హైడ్రేట్ చేయడంతో పాటు ముఖంపై వాపును తగ్గిస్తుంది.
అలోవెరా జ్యూస్
కలబంద జ్యూస్ తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ మెరుగుపడుతుంది. ఇది శరీరంలోని వ్యర్థాలను బయటకు పంపి మొటిమలు, మంటను తగ్గిస్తుంది.
పసుపు కలిపిన పాలు
రాత్రి పడుకునే ముందు గోరువెచ్చని పాలలో చిటికెడు పసుపు వేసుకుని తాగితే చర్మం లోపల నుంచి రిపేర్ అవుతుంది, అలాగే మంచి నిద్ర కూడా పడుతుంది.