పేదవాడి యాపిల్ (జామపండు)
జామపండును 'పేదవాడి యాపిల్' అని పిలుస్తారు. ఎరుపు, తెలుపు రంగులలో లభించే ఈ పండును చాలా తక్కువ ధరలోనే అన్ని వయసుల వారు కొనుగోలు చేసి ఇష్టంగా తినవచ్చు.
ఖనిజాల గని (పోషకాలు)
జామ ఆకులలో శరీరానికి అవసరమైన క్యాల్షియం, పొటాషియం, సల్ఫర్, సోడియం, ఐరన్, బోరాన్, మెగ్నీషియం మరియు మాంగనీస్ వంటి ఖనిజాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి.
విటమిన్ల నిధి
ఈ ఆకులలో ఖనిజాలతో పాటు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే విటమిన్ బి మరియు విటమిన్ సి అత్యధిక మోతాదులో ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తాయి.
పంటి నొప్పికి నివారణ
జామ ఆకులను లవంగాలతో కలిపి మెత్తగా నూరి దంతాలపై లేదా చిగుళ్లపై రాసుకుంటే.. తీవ్రమైన పంటి నొప్పి మరియు చిగుళ్ల సమస్యల నుండి త్వరగా ఉపశమనం లభిస్తుంది.
బరువు తగ్గుదల (ఊబకాయం)
జామ ఆకులలో కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ ఆకులను గ్రైండ్ చేసి తీసిన సారాన్ని క్రమంతప్పకుండా తాగడం వల్ల పొట్టలోని అదనపు కొవ్వు కరిగి, ఊబకాయం (బరువు) తగ్గుతుంది.
చెడు కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణ
జామ ఆకుల రసం రక్తనాళాల్లో (సిరల్లో) పేరుకుపోయిన చెడు కొలెస్ట్రాల్ను సమర్థవంతంగా తగ్గించి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
మధుమేహం (షుగర్) నియంత్రణ
టైప్-2 మధుమేహంతో బాధపడేవారికి జామ ఆకుల రసం ఒక అమృతం లాంటిది. ఇది రక్తంలో చక్కెర (షుగర్) స్థాయిలను అదుపులో ఉంచి, ఆరోగ్యం క్షీణించకుండా కాపాడుతుంది.
జీర్ణక్రియ మెరుగుదల
జామ ఆకుల సారం కడుపు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడమే కాకుండా.. అతిసారం (విరేచనాలు), గ్యాస్ మరియు కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను నయం చేస్తుందని పరిశోధనల్లో రుజువైంది.