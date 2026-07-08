Tata Tiago EV 2026: తక్కువ బడ్జెట్‌లో బెస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కారు.. 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లతో వచ్చిన 2026 టాటా టియాగో ఈవీ!

ఆకర్షణీయమైన ధర
కొత్త టియాగో ఈవీ ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 6.99 లక్షలుగా ఉంది. తక్కువ బడ్జెట్‌లో తొలి ఈవీ కొనాలనుకునే వారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక.
సరికొత్త బాస్ ప్రోగ్రామ్
బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్ విధానంలో కారు ధర రూ. 4.69 లక్షలకే లభిస్తుంది. అయితే, బ్యాటరీ వాడకానికి కిలోమీటరుకు రూ. 2.60 చొప్పున అదనంగా చెల్లించాలి.
మోడరన్ ఫ్రంట్ డిజైన్
దీనికి స్లీక్ ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్స్, ఐబ్రో స్టైల్ ఎల్‌ఈడీ డీఆర్‌ఎల్‌లు మరియు రీడిజైన్ చేసిన సరికొత్త బంపర్‌తో ప్రీమియం లుక్ అందించారు.
అప్‌గ్రేడెడ్ రియర్ ప్రొఫైల్
ఈ మోడల్‌లో ట్రెండీ కనెక్టెడ్ ఎల్‌ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్, డ్యూయల్-టోన్ బ్లాక్ రూఫ్ మరియు షార్క్-ఫిన్ యాంటెన్నాతో వెనుక వైపు డిజైన్ మార్చారు.
ప్రీమియం ఇంటీరియర్
డ్యాష్‌బోర్డ్‌ను డ్యూయల్-టోన్ థీమ్‌తో మార్చారు. ఇందులో 10.25 అంగుళాల ఫ్రీ-స్టాండింగ్ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ ప్రధాన ఆకర్షణ.
స్మార్ట్ కనెక్టివిటీ
వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్‌ప్లేతో పాటు 40 కి పైగా ఫీచర్లు ఉన్న కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, క్రూయిజ్ కంట్రోల్ సదుపాయాలు ఉన్నాయి.
టాప్ క్లాస్ సేఫ్టీ
భద్రత కోసం ఇప్పుడు స్టాండర్డ్‌గా 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, బ్లైండ్ వ్యూ మానిటర్, ఈఎస్‌పీ మరియు టీపీఎంఎస్ ఫీచర్లు జోడించారు.
సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్
ఇది కేవలం 18 నిమిషాల్లో 100 కిలోమీటర్ల రేంజ్‌ను ఇస్తుంది. 30kW డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జర్‌తో 35 నిమిషాల్లో 10 నుంచి 80 శాతం ఛార్జ్ అవుతుంది.
పవర్‌ట్రెయిన్ & రేంజ్
ఇందులో పాత 75 bhp పవర్ మోటారే ఉంది. సిటీ, స్పోర్ట్ మోడ్‌లు ఉండగా.. రియల్ వరల్డ్ కండిషన్‌లో లాంగ్ రేంజ్ వేరియంట్ 200 కిమీ రేంజ్ ఇస్తుంది.
కొన్ని చిన్న లోపాలు
కారులో డోర్ల లాక్/అన్‌లాక్ కోసం ప్రత్యేక బటన్ లేదు. వెనుక సీట్లలో యూఎస్‌బీ టైప్-సి పోర్టులు, అడ్జస్టబుల్ హెడ్‌రెస్టులు లేకపోవడం మైనస్.