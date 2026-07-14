ఈ దీపావళికి పండుగ చేసుకోబోతున్న కార్ల మార్కెట్.. రాబోతున్న 9 బెస్ట్ కార్లు ఇవే!
దీపావళి 2026 నాటికి భారత మార్కెట్లోకి సరికొత్త కార్లు అడుగుపెట్టబోతున్నాయి. హ్యుందాయ్ బేయాన్, రెనాల్ట్ డస్టర్ హైబ్రిడ్, టాటా నెక్సాన్ ఫేస్లిఫ్ట్ సహా విడుదల కానున్న 9 బెస్ట్ కార్ల ధరలు, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే.
దీపావళి 2026 నాటికి భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టబోతున్న సరికొత్త కార్ల వివరాలు తెలుగులో
హ్యుందాయ్ బేయాన్
లాంచ్ & ధర: అక్టోబర్ 2026 నాటికి రానుంది. దీని అంచనా ధర ₹12 లక్షలు. ఫీచర్లు: క్రెటా సైజులో ఉండే ఈ కారులో 12.25-ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు ఉన్నాయి. ఇంజిన్: మ్యాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్లతో పెట్రోల్, డీజిల్ ఆప్షన్లు ఉంటాయి.
ఎంజీ ఐఎమ్6
ఆగస్టు 2026 నాటికి విడుదల కానుంది. దీని అంచనా ధర ₹60 లక్షలు. ఈ ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ ఈవీ ఒకే ఛార్జ్పై ఏకంగా 600 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది. లెవెల్-2 ADAS ఫీచర్, ఫోర్-వీల్ స్టీరింగ్ మరియు డ్యూయల్ స్క్రీన్ కలవు.
కియా సోరెంటో
అక్టోబర్ 2026 నాటికి లాంచ్ కానుంది. దీని అంచనా ధర ₹60 లక్షలు. 1.6-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్తో పాటు ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. బోస్ ఆడియో సిస్టమ్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్ మరియు హెడ్-అప్ డిస్ప్లే కలవు.
జేఎస్డబ్ల్యూ జెటూర్ టీ2
అక్టోబర్ 2026 నాటికి విడుదల కానుంది. దీని అంచనా ధర ₹35 లక్షలు. డిఫెండర్ స్టైల్తో కూడిన రగ్గడ్ డిజైన్, 1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ హైబ్రిడ్. లెవెల్-2 ADAS, పనోరమిక్ సన్రూఫ్ మరియు 10-స్పీకర్ల ప్రీమియం ఆడియో సిస్టమ్.
టాటా నెక్సాన్ ఫేస్లిఫ్ట్
అక్టోబర్ 2026 నాటికి లాంచ్ కానుంది. దీని ప్రారంభ ధర ₹10 లక్షలు. సరికొత్త డిజైన్, పెద్ద టచ్స్క్రీన్, ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్ కలవు. 1.2-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ మరియు 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు.
ఆడి క్యూ3
అక్టోబర్ 2026 నాటికి రానుంది. దీని అంచనా ధర ₹65 లక్షలు. మరింత షార్ప్ లుక్, సరికొత్త సిగ్నేచర్ ఎల్ఈడీ లైట్లతో అప్గ్రేడ్ కానుంది. 1.5-లీటర్ మైల్డ్-హైబ్రిడ్ లేదా ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది.
వోక్స్వ్యాగన్ వర్టస్ ఫేస్లిఫ్ట్
అక్టోబర్ 2026 నాటికి విడుదల కానుంది. దీని అంచనా ధర ₹11 లక్షలు. 10.25-ఇంచ్ డిజిటల్ డిస్ప్లే, కనెక్టెడ్ ఎల్ఈడీ మరియు ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్స్. ప్రస్తుతం ఉన్న పవర్ఫుల్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతోనే వస్తుంది.
వోక్స్వ్యాగన్ టేరాన్
సెప్టెంబర్ 2026 నాటికి రానుంది. దీని అంచనా ధర ₹45 లక్షలు. స్కోడా కొడియాక్ మరియు ఫార్చూనర్లకు గట్టి పోటీ ఇచ్చే 3-రో ప్రీమియం ఎస్యూవీ.
రెనాల్ట్ డస్టర్ హైబ్రిడ్
అక్టోబర్ 2026 నాటికి లాంచ్ కానుంది. దీని అంచనా ధర ₹18 లక్షలు. 1.8-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్తో 160 పీఎస్ పవర్ ఇస్తుంది.