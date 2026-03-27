అల్లిసిన్ పవర్
వెల్లుల్లిలో ఉండే అల్లిసిన్ అనే సమ్మేళనం యాంటీబాక్టీరియల్, యాంటీఆక్సిడెంట్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది.
గుండెకు రక్షణ
ఇది రక్తపోటును (BP) అదుపులో ఉంచుతుంది. చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL)ను తగ్గించి గుండెను పటిష్టం చేస్తుంది.
రోగనిరోధక శక్తి
వెల్లుల్లిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి జలుబు, దగ్గు వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు దరిచేరవు.
జీర్ణక్రియ మెరుగు
ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో వెల్లుల్లి తినడం వల్ల పేగుల్లోని మంచి బ్యాక్టీరియా పెరిగి జీర్ణక్రియ సులభమవుతుంది.
నొప్పుల నివారణ
ఇందులోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు కీళ్ల నొప్పులు మరియు శరీర వాపులను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
క్యాన్సర్ నిరోధకం
వెల్లుల్లిలోని సమ్మేళనాలు క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను అడ్డుకుంటాయని పలు పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.
వెల్లుల్లి + తేనె మ్యాజిక్
వెల్లుల్లిని తేనెతో కలిపి 30 రోజుల పాటు తీసుకుంటే ఇమ్యూనిటీ పెరగడమే కాకుండా చర్మం, జుట్టు ఆరోగ్యంగా మారుతాయి.
పోషకాల గని
ఇందులో శరీరానికి అవసరమైన ఫాస్ఫరస్, జింక్, పొటాషియం, సల్ఫర్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.