Nalleru Benefits : ఎముకలను ఉక్కులా మార్చే బ్రహ్మాస్త్రం.. ఈ మొక్క నయం కానీ రోగాలకు సంజీవని
ఎముకల ఆరోగ్యం:
నల్లేరు ప్రధానంగా ఎముకల ఆరోగ్యానికి ఎంతో పేరుగాంచింది, ఇది ఎముకల సాంద్రతను పెంచడంలో సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది.
పగుళ్లు త్వరగా నయం:
శరీరంలో ఎముకల పగుళ్లు ఏర్పడినప్పుడు, అవి త్వరగా అతుక్కునేలా చేయడంలో ఈ మొక్క కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
కీళ్ల నొప్పుల నివారణ:
కీళ్ల నొప్పులు, వాపులు, ఆర్థరైటిస్ వంటి తీవ్రమైన కీళ్ల సమస్యలతో బాధపడేవారికి నల్లేరు అద్భుతమైన ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది.
శోథ నిరోధక గుణాలు:
నల్లేరులో ఉండే సహజ శోథ నిరోధక గుణాలు శరీరంలోని నొప్పులను సమర్థవంతంగా తగ్గిస్తాయి.
పోషకాల గని:
ఈ ఔషధ మొక్కలో శరీరానికి అవసరమైన కాల్షియం, విటమిన్ ‘సి’, విభిన్న ఖనిజాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి.
జీర్ణశక్తి పెరుగుదల:
నల్లేరులో పీచు పదార్థం (ఫైబర్) అధికంగా ఉండటం వల్ల అజీర్తి, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను దూరం చేసి జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది.
షుగర్ నియంత్రణ:
డయాబెటిస్ లేదా షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులలో రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో ఇది సహాయపడుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
రోగనిరోధక శక్తి:
ఇందులోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరానికి కొత్త శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందిస్తాయి.
మహిళల సమస్యలకు చెక్:
మహిళల్లో బహిష్టు సమయంలో వచ్చే కడుపునొప్పిని, అలాగే మెనోపాజ్ దశలో వచ్చే ఎముకల బలహీనతను తగ్గించడంలో నల్లేరు ఉపయోగపడుతుంది.
వాడే విధానం:
నల్లేరు కాడలను చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పచ్చడి రూపంలో లేదా రొట్టె రూపంలో పరిమిత మోతాదులో ఆహారంగా తీసుకోవచ్చు.