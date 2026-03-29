ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రిస్తుంది.
పొటాషియం, విటమిన్ C గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. విటమిన్ D ఉండటం వల్ల ఎముకలు బలంగా మారుతాయి.
బీటా గ్లూకాన్స్ అనే ఫైబర్ కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
తక్కువ కేలరీలు ఉండటం వల్ల బరువు తగ్గడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
పొటాషియం బీపీని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఫోలేట్ ఉండటం వల్ల గర్భంలో ఉన్న శిశువు అభివృద్ధికి ఉపయోగపడుతుంది.
ఫ్రై, బిర్యానీ, సలాడ్, సాండ్విచ్, ఆమ్లెట్, ఫ్రైడ్ రైస్ వంటి వంటల్లో ఉపయోగించవచ్చు.
అడవి పుట్టగొడుగులు తినకూడదు, అవి విషపూరితంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.