Mint : వర్షాకాలంలో పుదీనా తింటున్నారా? ఈ షాకింగ్ నిజాలు తెలుసుకోండి
బ్యాక్టీరియా, కీటకాల నివాసం:
వర్షాకాలంలో ఉండే విపరీతమైన తేమ వల్ల నేలకు దగ్గరగా పెరిగే పుదీనా ఆకులపై సూక్ష్మజీవులు, కీటకాలు వేగంగా గుడ్లు పెడతాయి.
ఇన్ఫెక్షన్ల ముప్పు:
పుదీనా ఆకులను ఎంత శుభ్రం చేసినా వాటిపై ఉండే కంటికి కనిపించని వైరస్, బ్యాక్టీరియా పూర్తిగా నశించవు, దీనివల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తాయి.
ఫుడ్ పాయిజనింగ్ రిస్క్:
ఈ సీజన్లో పచ్చి పుదీనాను చట్నీలు లేదా జ్యూస్ల రూపంలో నేరుగా తీసుకోవడం వల్ల ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయ్యే ప్రమాదం ఎక్కువ.
బలహీనపడే జఠరాగ్ని:
ఆయుర్వేదం ప్రకారం వర్షాకాలంలో మన శరీరంలోని జఠరాగ్ని (ఆహారాన్ని అరిగించే శక్తి) సహజంగానే చాలా మందగిస్తుంది.
చలువ చేసే గుణం:
పుదీనా స్వభావరీత్యా చలువ చేసే గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. జీర్ణశక్తి తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇది తింటే జీర్ణవ్యవస్థ మరింత దెబ్బతింటుంది.
కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ సమస్యలు:
మందగించిన జీర్ణక్రియ సమయంలో పుదీనా తీసుకోవడం వల్ల కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, ఎసిడిటీ, డయేరియా వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
దోషాల అసమతుల్యత:
వర్షాల సమయంలో చల్లటి పుదీనాను అజాగ్రత్తగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో వాత, కఫ దోషాలు అసమతుల్యంగా మారి అనారోగ్యానికి గురిచేస్తాయి.
చర్మ అలర్జీల ముప్పు:
కలుషితమైన ఆకుకూరల ప్రభావం రక్తంపై పడి, వర్షాకాలంలో చర్మంపై దురదలు, అలర్జీలు లేదా మొటిమలు వచ్చేలా చేస్తుంది.
పచ్చి పుదీనాకు నో చెప్పండి:
ఈ సీజన్లో పుదీనాను పచ్చిగా (రైతా, సలాడ్లు, జల్జీరా లేదా మోహిటో జ్యూస్లలో) అస్సలు తీసుకోకపోవడమే మంచిది.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:
వాడటం తప్పనిసరి అయితే.. పుదీనాను వేడి నీళ్లలో, ఉప్పు వేసి కడిగి, బాగా ఉడికించిన వంటకాల్లో (బిర్యానీ లేదా సూప్స్) మాత్రమే పరిమితంగా వాడాలి.