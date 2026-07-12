Health Tips : వర్షాకాలంలో జ్వరం, జలుబు రావొద్దంటే ఈ జాగ్రత్తలు తప్పక పాటించండి
మార్పులపై అప్రమత్తత:
వానాకాలంలో గాలిలో తేమ పెరగడం వల్ల వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాలు చాలా వేగంగా వ్యాపిస్తాయి, అందుకే ముందస్తు జాగ్రత్తలు చాలా అవసరం.
చేతుల పరిశుభ్రత:
క్రిములు శరీరంలోకి చేరకుండా ఉండాలంటే బయటకు వెళ్లి వచ్చాక, తినే ముందు కనీసం 20 సెకన్ల పాటు హ్యాండ్ వాష్తో చేతులు కడుక్కోవాలి.
ఇమ్యూనిటీ పెంచే ఆహారం:
శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి ప్రతిరోజూ ఆకుకూరలు, తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, పప్పుధాన్యాలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి.
వేడి ఆహారానికే ప్రాధాన్యత:
ఈ సీజన్లో ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా ఉండటానికి ఎల్లప్పుడూ ఇంట్లో వండిన వేడివేడి ఆహారాన్ని మాత్రమే తినడం అలవాటు చేసుకోండి.
కాచి చల్లార్చిన నీరు:
వర్షాకాలంలో జలవనరులు కలుషితమయ్యే అవకాశం ఎక్కువ, కాబట్టి రోజూ బాగా కాచి చల్లార్చిన నీటిని మాత్రమే తగినంత మొత్తంలో తాగాలి.
వర్షంలో తడిస్తే నిర్లక్ష్యం వద్దు:
పొరపాటున వర్షంలో తడిస్తే ఎక్కువ సమయం అలాగే ఉండకూడదు, వెంటనే తడి బట్టలను మార్చుకుని పొడి బట్టలు వేసుకోవాలి.
గోరువెచ్చని స్నానం:
వర్షంలో తడిసి ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేయడం వల్ల శరీరం వెచ్చగా మారడమే కాకుండా క్రిములు నశిస్తాయి.
జుట్టును ఆరబెట్టుకోవడం:
తల తడిస్తే జలుబు, తలనొప్పి వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువ, అందుకే వర్షంలో తడిసిన వెంటనే జుట్టును త్వరగా, బాగా ఆరబెట్టుకోవాలి.
పరిసరాల పరిశుభ్రత:
ఇంటి చుట్టుపక్కల ఎక్కడా నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలి, లేదంటే దోమలు పెరిగి డెంగ్యూ, మలేరియా వంటి ప్రమాదకర జ్వరాలు వస్తాయి.
కంటినిండా నిద్ర:
శరీర రోగనిరోధక శక్తి సహజంగా పెరగడానికి రోజూ 7 నుంచి 8 గంటల పాటు ప్రశాంతమైన నిద్ర చాలా అవసరమని మరువకండి.