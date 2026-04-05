రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుదల:
నిమ్మకాయలో సమృద్ధిగా ఉండే విటమిన్-సి శరీర రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షిస్తుంది.
జీర్ణక్రియ మెరుగుదల:
ఉదయాన్నే నిమ్మరసం తాగడం వల్ల కాలేయం నుండి పిత్త రసం విడుదలయ్యి జీర్ణక్రియ సాఫీగా సాగేలా చేస్తుంది.
శరీర శుద్ధి :
ఇది రక్తంలోని మలినాలను తొలగించి, మూత్రపిండాల పనితీరును మెరుగుపరచడం ద్వారా శరీరాన్ని లోపల నుండి శుభ్రం చేస్తుంది.
చర్మ సౌందర్యం:
విటమిన్-సి చర్మంపై ముడతలను తగ్గించి, సహజమైన మెరుపును ఇస్తుంది. మొటిమల సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది.
బరువు తగ్గడంలో సహాయం:
నిమ్మరసంలో ఉండే పెక్టిన్ ఫైబర్ ఆకలిని నియంత్రించి, బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది.
హైడ్రేషన్:
రాత్రంతా నీరు లేక ఎండిపోయిన శరీరానికి అవసరమైన ఎలక్ట్రోలైట్స్ అందించి తక్షణమే రీహైడ్రేట్ చేస్తుంది.
నోటి దుర్వాసన నివారణ:
నిమ్మరసం నోటిలోని బ్యాక్టీరియాను చంపి, రోజంతా నోరు తాజాగా ఉండేలా చేస్తుంది. చిగుళ్ల సమస్యలను కూడా నివారిస్తుంది.
ఎసిడిటీ ఉన్నవారు:
గ్యాస్, అల్సర్ లేదా తీవ్రమైన ఎసిడిటీ ఉన్నవారు ఖాళీ కడుపుతో నిమ్మరసం తాగితే కడుపులో మంట మరింత ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
దంతాల ఎనామెల్:
నిమ్మరసంలోని ఆమ్లం దంతాల పైపొరను దెబ్బతీస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని తాగిన తర్వాత నోటిని శుభ్రం చేసుకోవడం లేదా స్ట్రా వాడటం మంచిది.
సున్నితమైన కడుపు:
కడుపులో అసౌకర్యంగా అనిపించినా లేదా గుండెల్లో మంటగా ఉన్నా వెంటనే ఆపేయాలి.