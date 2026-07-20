కస్తూరి మేతి అంటే ఏమిటి?:
మెంతి ఆకులను ఎండబెట్టడం ద్వారా కస్తూరి మేతిని తయారు చేస్తారు. ఇది వంటకాలకు మంచి సువాసనతో పాటు రుచిని ఇస్తుంది.
బ్లడ్ షుగర్ కంట్రోల్:
కస్తూరి మేతిలో ఉండే ప్రత్యేక పోషకాలు రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడానికి సహాయపడతాయి.
ఫైబర్ సమృద్ధిగా..:
ఇందులో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో చక్కెర శోషణ వేగాన్ని తగ్గిస్తుంది.
యాంటీఆక్సిడెంట్ల నిధి:
కస్తూరి మేతిలో ఉండే శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరంలో ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ను తగ్గించి, జీవక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
జీర్ణక్రియకు మేలు:
నిత్యం ఆహారంలో కస్తూరి మేతిని చేర్చుకోవడం వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగుపడి, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.
తక్కువ కలోరీలు:
ఇందులో కలోరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి, డయాబెటిస్ రోగులకు ఇది మంచి డైట్ ఆప్షన్.
వంటకాల్లో వినియోగం:
కూరలు, వెజ్, నాన్-వెజ్ గ్రేవీలు, మసాలా వంటకాల్లో దీనిని సులభంగా ఉపయోగించవచ్చు.
రోజువారీ పోషణ:
శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలను అందించడంలో మెంతి ఆకులు ఎంతగానో తోడ్పడతాయి.
వైద్యుల సలహా తప్పనిసరి:
షుగర్ లెవల్స్ తీవ్రంగా ఉన్నవారు తమ డైట్లో మార్పులు చేసుకునే ముందు డాక్టర్ లేదా న్యూట్రిషనిస్ట్ సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
జాగ్రత్తలు:
ఇది కేవలం షుగర్ను కంట్రోల్ చేయడానికి సహాయపడే ఒక ఆహార పదార్థం మాత్రమే, క్రమం తప్పకుండా వాడే మందులకు ప్రత్యామ్నాయం కాదని గుర్తుంచుకోవాలి.