iPhone: యాపిల్ యూజర్లకు గుడ్ న్యూస్.. ఐఫోన్ 17పై రూ. 80 వేలులోపే.!
రూ.80,000 కంటే తక్కువ ధరకే ఐఫోన్ 17
ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో ఐఫోన్ 17 ధర రూ. 80,000 కంటే తక్కువకు పడిపోయే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
సేల్ ప్రారంభం, అర్లీ యాక్సెస్
ఈ సేల్ అక్టోబర్ 9 నుంచి మొదలవుతుంది. అయితే ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రత్యేక కస్టమర్లకు అక్టోబర్ 8 నుంచే ముందస్తు యాక్సెస్ లభిస్తుంది
బ్యాంక్ ఆఫర్లు, అదనపు తగ్గింపులు
ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ లేదా ఐసీఐసీఐ క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగిస్తే అదనంగా 10 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.
సెప్టెంబర్ 26న పూర్తి వివరాలు వెల్లడి
సెప్టెంబర్ 26న ఫ్లిప్కార్ట్ తన మైక్రోసైట్ ద్వారా ఐఫోన్ ఆఫర్లకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను అధికారికంగా ప్రకటించనుంది.
సెప్టెంబర్ 26న పూర్తి వివరాలు వెల్లడి
సెప్టెంబర్ 26న ఫ్లిప్కార్ట్ తన మైక్రోసైట్ ద్వారా ఐఫోన్ ఆఫర్లకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను అధికారికంగా ప్రకటించనుంది.
పాత ఐఫోన్ మోడళ్లపై కూడా ఆఫర్లు
ఐఫోన్ 17తో పాటు ఐఫోన్ 15, ఐఫోన్ 16, ఐఫోన్ ఎయిర్, ఐఫోన్ 17 ప్రో సిరీస్లపై కూడా ప్రత్యేక డిస్కౌంట్లు ఉండే అవకాశం ఉంది.
అద్భుతమైన డిస్ప్లే ఫీచర్లు
ఐఫోన్ 17 మోడల్ 6.3 అంగుళాల సూపర్ రెటినా ఎక్స్డీఆర్ ఓఎల్ఈడీ డిస్ప్లేతో రానుంది.
శక్తివంతమైన ఏ19 చిప్సెట్
ఈ ఫోన్ యాపిల్ కొత్త ఏ19 చిప్సెట్ శక్తితో పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ కోసం ఐపీ68 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది.
సెల్ఫీల కోసం 18ఎంపీ కెమెరా
ముందు భాగంలో సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 18ఎంపీ సెంటర్ స్టేజ్ కెమెరాను అందించారు.
ఎక్స్ఛేంజ్, ఈఎంఐ ఆప్షన్లు
పాత ఫోన్ను మార్చుకోవడానికి ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్తో పాటు ఈఎంఐ సౌకర్యాలు కూడా అందుబాటులో ఉండనున్నాయి.