Sleep Tips : రాత్రిళ్లు నిద్ర సరిగా పట్టడం లేదా? ఈ చిట్కాలతో గాఢ నిద్ర మీ సొంతం
బాదం పప్పుల మ్యాజిక్:
బాదంలో ఉండే మెగ్నీషియం, హెల్తీ ఫ్యాట్స్ నాడీ వ్యవస్థను ప్రశాంతపరిచి, కండరాలను రిలాక్స్ చేయడం ద్వారా మంచి నిద్రకు తోడ్పడతాయి.
వాల్నట్స్తో మెలటోనిన్:
వాల్నట్స్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లతో పాటు నిద్రను నియంత్రించే మెలటోనిన్ హార్మోన్ సహజంగా లభిస్తుంది.
కివి పండుతో నిద్ర:
విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే కివి పండ్లను నిద్రపోయే గంట ముందు తింటే త్వరగా నిద్ర పడుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
ఒమేగా-3 చేపలు:
సాల్మన్, మాకెరెల్ వంటి కొవ్వు అధికంగా ఉండే చేపలు తినడం వల్ల విటమిన్ డి అంది మెదడు పనితీరు మెరుగవుతుంది, నిద్ర నాణ్యత పెరుగుతుంది.
చామంతి టీ :
రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక కప్పు కెఫిన్ లేని వేడి చామంతి టీ తాగితే ఒత్తిడి తగ్గి మనస్సు ప్రశాంతంగా మారుతుంది.
గ్యాడ్జెట్లకు గుడ్ బై:
నిద్రపోవడానికి గంట ముందే మొబైల్, ల్యాప్టాప్, టీవీలకు దూరంగా ఉండాలి. వీటి బ్లూ లైట్ నిద్ర హార్మోన్లను దెబ్బతీస్తుంది.
కెఫిన్కు నో చెప్పండి:
సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాత టీ, కాఫీ, ఎనర్జీ డ్రింక్స్ వంటి కెఫిన్ పానీయాలు తాగడం పూర్తిగా మానేయడం మంచిది.
లైట్ డిన్నర్:
రాత్రి వేళల్లో హెవీ ఫుడ్స్ కాకుండా సులభంగా జీర్ణమయ్యే తేలికపాటి ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవడం వల్ల నిద్రకు ఆటంకం కలగదు.
స్లీప్ షెడ్యూల్:
ప్రతిరోజూ రాత్రి ఒకే సమయానికి పడుకోవడం, ఉదయం ఒకే టైమ్కి లేవడం అలవాటు చేసుకుంటే శరీర జీవ గడియారం క్రమబద్ధం అవుతుంది.
బెడ్రూమ్ వాతావరణం:
పడకగదిలో వెలుతురు, శబ్దాలు లేకుండా చూసుకోవాలి. అలాగే రోజూ కనీసం 30 నిమిషాల వ్యాయామం కూడా గాఢ నిద్రకు సహాయపడుతుంది.