గోల్కొండ బోనం
గోల్కొండ జగదాంబిక అమ్మవారికి జూలై 16న సమర్పించే తొలి బంగారు బోనంతో నెల రోజుల భాగ్యనగర బోనాల సంబురాలు వైభవంగా ప్రారంభమవుతాయి.
రాష్ట్ర పండుగ
తెలంగాణ అస్తిత్వానికి ప్రతీకగా నిలిచిన ఈ చారిత్రాత్మక బోనాల ఉత్సవాలను ప్రభుత్వం అధికారికంగా రాష్ట్ర పండుగగా ప్రతి ఏటా నిర్వహిస్తోంది.
అమ్మవారి కళ్యాణం
బల్కంపేట ఎల్లమ్మ అమ్మవారి దివ్య కళ్యాణోత్సవాలు జూలై 20, 21, 22 తేదీలలో మూడు రోజుల పాటు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో వైభవంగా జరగనున్నాయి.
మహిళలు భక్తితో వండిన అన్నం, పాలు, పెరుగుల బోనం కుండను పసుపు, వేపాకులతో అలంకరించి, నెత్తిన పెట్టుకుని డప్పు చప్పుళ్లతో సమర్పిస్తారు.
కాకతీయుల కాలం
ఈ పండుగకు వెయ్యేళ్ల చరిత్ర ఉంది. కాకతీయ రాజు ప్రతాపరుద్రుడు గోల్కొండ కోటలోని అమ్మవారికి స్వయంగా పూజలు చేశారని పెద్దలు చెబుతారు.
ఉజ్జయిని మహంకాళి
1813లో నగరంలో ప్లేగు వ్యాధి తగ్గినందుకు కృతజ్ఞతగా సురటి అప్పయ్య అనే భక్తుడు సికింద్రాబాద్లో ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయాన్ని కట్టించారు.
లష్కర్ బోనాలు
సికింద్రాబాద్లోని ప్రసిద్ధ ఉజ్జయిని మహంకాళి దేవాలయంలో ఆగస్టు 2వ తేదీన లష్కర్ బోనాల సమర్పణ ఘనంగా జరగనుంది.
రంగం భవిష్యవాణి
ఆగస్టు 3వ తేదీన లష్కర్ బోనాల జాతర ముగింపు సందర్భంగా ఒక మహిళ పచ్చి మట్టికుండపై నిలబడి భవిష్యత్తును చెప్పే 'రంగం' కార్యక్రమం జరుగుతుంది.
పాతబస్తీ జాతర
ఆగస్టు 9న పాతబస్తీ లాల్ దర్వాజా శ్రీ సింహవాహిని మహంకాళి అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పించడంతో నగర బోనాల సంబురాలు పరాకాష్టకు చేరుకుంటాయి.
ఏనుగు ఊరేగింపు
ఆగస్టు 10న ఘటాల సమేతంగా అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ఏనుగుపై ఊరేగించి, మూసీ నదిలో నిమజ్జనం చేయడంతో ఈ చారిత్రక బోనాల జాతర ముగుస్తుంది.