అజీర్తి, కడుపు ఉబ్బరానికి చెక్ పెట్టే మ్యాజికల్ పొడి.. ఇంట్లోనే ఇలా తయారు చేసుకోండి!
సమస్యకు కారణం
నేటి ఆధునిక కాలంలో నిద్రలేమి, ఒత్తిడి, మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల అజీర్తి సమస్య పెరుగుతోంది.
అజీర్తి లక్షణాలు
అజీర్తి వల్ల కడుపు ఉబ్బరం, వికారం, గ్యాస్, ఎసిడిటీ, కడుపులో మంట వంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి.
సహజమైన చిట్కా
మెంతులు, జీలకర్ర, సోంపు మరియు పెరుగుతో చేసిన ఇంటి చిట్కా అజీర్తిని అద్భుతంగా తగ్గిస్తుంది.
మ్యాజికల్ పొడి
అర కప్పు జీలకర్ర, అర కప్పు సోంపు, పావు కప్పు మెంతులను విడివిడిగా దోరగా వేయించుకోవాలి.
మెంతుల జాగ్రత్త
మెంతులను కేవలం ఒకటి లేదా రెండు నిమిషాలు వేయించాలి, ఎక్కువైతే పొడి చేదుగా మారుతుంది.
భద్రపరిచే విధానం
వేయించిన పదార్థాలు చల్లారాక మెత్తగా మిక్సీ పట్టి, గాలి చొరబడని సీసాలో నిల్వ చేయాలి
తీసుకునే పద్ధతి
అరకప్పు పెరుగులో అర టీస్పూన్ ఈ పొడి, కొద్దిగా ఉప్పు కలిపి భోజనం తర్వాత తీసుకోవాలి.
జీలకర్ర ప్రయోజనం
జీలకర్ర జీర్ణ ఎంజైమ్లను పెంచి గ్యాస్ చేరకుండా చేస్తుంది మరియు అజీర్తిని దూరం చేస్తుంది.
మెంతుల గుణాలు
మెంతులలోని ఫైబర్ ఎసిడిటీని తగ్గించి, కొవ్వుల విచ్ఛిన్నతకు మరియు గట్ క్లీనింగ్కు సాయపడుతుంది.
సోంపు, పెరుగు సాయం
సోంపు కడుపునొప్పిని తగ్గిస్తుంది, పెరుగులోని ప్రోబయోటిక్స్ పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.