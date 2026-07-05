Ginger : పరగడుపున అల్లం తింటే హైబీపీ తగ్గుతుందా? వైద్యులు ఏమంటున్నారంటే..!
బీపీకి చెక్:
అధిక రక్తపోటుతో బాధపడే వారికి అల్లం ఒక అద్భుతమైన, సురక్షితమైన సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తుందని వైద్య నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
అద్భుత సమ్మేళనాలు:
అల్లంలో ఉండే జింజెరోల్, షోగావోల్ అనే బయో-యాక్టివ్ సమ్మేళనాలు రక్తపోటు స్థాయిలను సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
రక్త ప్రసరణ సాఫీగా:
అల్లంలోని యాంటీఆక్సిడెంట్ గుణాలు రక్తనాళాలను రిలాక్స్ చేస్తాయి. దీనివల్ల శరీరమంతటా రక్త ప్రసరణ సాఫీగా సాగి, గుండెపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
కీళ్ల నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం:
అల్లంలో యాంటీ-ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులను సమర్థవంతంగా తగ్గిస్తాయి.
బాడీ టాక్సిన్స్ క్లీన్:
ఉదయాన్నే పరగడుపున చిన్న అల్లం ముక్కను నమలడం వల్ల శరీరంలో పేరుకుపోయిన హానికరమైన వ్యర్థాలు పూర్తిగా బయటకు పోతాయి.
బరువు నియంత్రణ:
అల్లం శరీరంలో జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. ఇది కేలరీలను త్వరగా కరిగించి, బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి బాగా సహాయపడుతుంది.
ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్:
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో అల్లం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. వాతావరణ మార్పుల వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి శరీరాన్ని కాపాడుతుంది.
దగ్గు, జలుబుకు గుడ్ బై:
ఆయుర్వేదం ప్రకారం జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి సమస్యలకు అల్లం కషాయం లేదా అల్లం టీ ఒక బెస్ట్ హోమ్ రెమెడీగా పనిచేస్తుంది.
పరిమితంగానే తీసుకోవాలి:
అల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసినప్పటికీ, ఉదయాన్నే పరగడుపున దీనిని పరిమిత పరిమాణంలో మాత్రమే తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
వైద్యుల సలహా ముఖ్యం:
బీపీ కోసం ఇప్పటికే మందులు వాడుతున్న వారు, తమ ఆహారంలో అల్లాన్ని క్రమబద్ధంగా చేర్చుకునే ముందు ఒకసారి వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిది.