Ghee : రోజూ ఉదయాన్నే చెంచా నెయ్యి తింటే శరీరంలో జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే
ప్రకృతి ప్రసాదించిన సంపద:
ఆయుర్వేదం ప్రకారం నెయ్యి ఒక ప్రాచీన ఔషధం. ఇది వంటల రుచిని పెంచడమే కాకుండా శరీరానికి అవసరమైన మంచి కొవ్వులను అందిస్తుంది.
జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది:
ఉదయాన్నే పరగడుపున నెయ్యి తాగడం వల్ల కడుపులో యాసిడ్ల విడుదల సజావుగా సాగి, జీర్ణ ప్రక్రియ మునుపటి కంటే వేగవంతం అవుతుంది.
గ్యాస్ సమస్యలకు చెక్:
నిత్యం అజీర్తి, కడుపు ఉబ్బరం లేదా ఎసిడిటీతో బాధపడేవారికి ఉదయాన్నే నెయ్యి తీసుకోవడం ఒక సూపర్ హోమ్ రెమెడీలా పనిచేస్తుంది.
శరీరంలో టాక్సిన్స్ క్లీన్:
నెయ్యి మన శరీరంలోని జఠరాగ్నిని పెంచుతుంది. ఇది రక్తంలో, అంతర్గత అవయవాలలో పేరుకుపోయిన హానికర వ్యర్థాలను బయటకు పంపుతుంది.
ప్రేగుల ఆరోగ్యానికి రక్షణ:
రోజూ ఖాళీ కడుపుతో నెయ్యి తీసుకోవడం వల్ల ప్రేగుల లోపలి పొర బలపడి, గట్ హెల్త్ అద్భుతంగా మారుతుంది.
మలబద్ధకం నుండి ఉపశమనం:
నెయ్యిలో ఉండే సహజ లూబ్రిగెంట్ గుణాలు మలబద్ధకం సమస్యను శాశ్వతంగా నివారించి, సుఖ విరేచనానికి ఎంతగానో సహాయపడతాయి.
కడుపులో మంట తగ్గుతుంది:
నెయ్యిలో ఉండే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఐబీఎస్ వంటి దీర్ఘకాలిక ప్రేగు సమస్యలు, కడుపులో ఇన్ఫెక్షన్లను తగ్గిస్తాయి.
బరువు తగ్గడానికి సహాయం:
నెయ్యి తింటే లావు అవుతారనేది అపోహ మాత్రమే. ఇందులో ఉండే ప్రత్యేక ఫ్యాటీ యాసిడ్లు శరీరంలోని మెటబాలిజం రేటును పెంచి బరువు తగ్గడానికి తోడ్పడతాయి.
పోషకాల గ్రహణ శక్తి:
పరగడుపున నెయ్యి తీసుకోవడం వల్ల మనం రోజంతా తినే ఆహారంలోని విటమిన్లు, ఖనిజాలను శరీరం సులభంగా గ్రహిస్తుంది.
చిన్న పరిమాణంతో ప్రారంభించండి:
నెయ్యిలో క్యాలరీలు ఎక్కువ కాబట్టి, ఉదయాన్నే ఒక చిన్న స్పూన్తో ఈ అలవాటును ప్రారంభించి, మీ శరీర తత్వానికి నచ్చితేనే క్రమంగా కొనసాగించండి.